Raúl Rubio y Santamaría se imponen a Javi Cueto y Natalio en la delantera del Real Avilés

Dentro de una plantilla muy compensada como la que posee esta temporada el Real Avilés Industrial, la delantera es una de las posiciones con ... mayor competencia, compuesta por cuatro futbolistas sénior de perfiles diferentes, con una mezcla de edades y que afrontaban el inicio del curso con unos números que les avalaban. Catorce jornadas después, Dani Vidal lo tiene claro: Raúl Rubio y Santamaría son sus delanteros titulares.

Aunque es cierto que el técnico catalán no suele repetir alineaciones, los números no mienten y el zaragozano y el gijonés son los futbolistas más utilizados para las posiciones ofensivas en lo que va de temporada, sobremanera el '9', que siempre que ha estado disponible ha saltado al verde para aportar goles pero sobre todo juego entre líneas.

Contabilizando únicamente los partidos de Liga y dejando a un lado la Copa del Rey, Raúl Rubio acumula 870 minutos, siendo el octavo jugador más utilizado por Dani Vidal en lo que va de curso. El zaragozano ha disputado trece partidos –se perdió uno por lesión–, diez como titular y aunque solo ha conseguido marcar un gol y repartir una asistencia, su trabajo incansable en cada partido le está sirviendo para mantenerse en el equipo titular por méritos propios.

A pesar de la importante lesión muscular que le tuvo varias semanas fuera del equipo, Santamaría acumula 698 minutos de juego, repartidos en 10 partidos, ocho de ellos como titular. Ha marcado dos goles, uno de penalti, y aportado una asistencia. Su papel por detrás de un '9' ha encandilado a Vidal, que no lo ha dudado a la hora de mover a una banda a Berto Cayarga para dejarle al gijonés el espacio suficiente como para aprovechar su buen juego entre líneas y su capacidad para ver portería entrando desde atrás. Sin embargo, desde la recuperación de su lesión no ha tenido demasiada fortuna, como se pudo apreciar en la ocasión que no pudo convertir el pasado sábado en la segunda parte frente al Celta Fortuna.

El capitán Natalio es el atacante menos utilizado por Dani Vidal en Liga, con 54 minutos repartidos en seis encuentros

Como tercer delantero se ha asentado Javi Cueto. El '10' blanquiazul acumula tan solo 212 minutos. Ha disputado diez partidos, pero sólo ha sido titular en uno de ellos. Sin embargo, es el 'Pichichi' del equipo con cinco dianas –más una asistencia–, que le convierten en el futbolista con mejor ratio minutos-goles de toda la Primera RFEF, con un tanto cada 42 minutos. El segundo clasificado del ránking es ya Sergio Benito, que se va a los 83 minutos en la Ponferradina.

¿Por qué Cueto no está consiguiendo desbancar a Raúl Rubio o a Santamaría en el 'once'? La pregunta no tiene una respuesta clara ni objetiva, pero a tenor de los gustos de Dani Vidal sí se puede tratar de responder. Al preparador tarraconense le gustan los delanteros capaces de presionar durante muchos minutos y con muchas repeticiones a las defensas rivales, especialidad de Raúl Rubio y algo a lo que Santamaría parece adaptarse mejor que Cueto, que no alcanzó ese punto en sus dos titularidades del curso, una en Liga y otra en Copa.

Además, ganarse el papel de 'revulsivo' a veces tiene una cara B. Cueto, como le ocurrió en el Algeciras e incluso en el Atlético B, es un futbolista que entra enchufado a los partidos y que tiene mucho gol, ideal para colgar balones al área y buscar balones parados en los últimos minutos. El gijonés ha rendido mejor saliendo desde el banquillo y cuando ha salido de titular y eso parece haberle condicionado, aunque la temporada es muy larga.

Mención aparte merece el caso del capitán Natalio, que por primera vez en su carrera está sufriendo una evidente falta de minutos. Con 54 en seis partidos, todos ellos saliendo del banquillo, es uno de los futbolistas menos utilizados por Dani Vidal esta temporada, a la sombra de sus tres competidores en la delantera. A sus 41 años, sigue siendo ejemplo en el vestuario y en los entrenamientos, pero por ahora no está consiguiendo convencer al técnico para sumar más minutos. La empresa no es sencilla.