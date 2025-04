Edu Cortina, jugador del Real Avilés: «Ahora ya puedo pensar sólo en competir»

Cuando Edu Cortina forzó su tobillo maltrecho para ayudar al Real Avilés Industrial a mantener la categoría en la eliminatoria ante el Manchego ni ... se imaginaba que tardaría casi un año en volver a ser titular. Este pasado sábado entraba en el once inicial ante el Escobedo después de casi una temporada completa de liga regular lastrada por las lesiones y la incertidumbre sobre su recuperación. Ahora considera que eso está superado y puede ser uno de los mejores fichajes para la recta final.

Quizás no fue el mejor partido para tomárselo con calma, porque exigió mucho desgaste físico para dar la vuelta a un marcador que se había puesto cuesta arriba en la primera parte. Pero en el descanso todo cambió. «Hablamos de estar tranquilos, de seguir el plan de partido y pensar no que teníamos que remontar, sino en el empate y luego si llegaba la remontada, mejor. El equipo no pudo salir mejor al segundo tiempo, nos encontramos con esos dos goles muy pronto, que yo creo que es complicadísimo darle la vuelta tan pronto. Y la última media hora sí que fue locura porque parecía que con el 3-1 ya sentenciábamos», valora Cortina.

Aún así, el Avilés no cerró el partido, «incluso tuvimos situaciones para intentar rematarlo, pero creo que nos confiamos un poco, y ellos dijeron: no tenemos nada que perder. Metieron el 3-2 y ahí cuando encajamos goles esos 5 ó 10 minutos tenemos que mejorar, sobre todo lo anímico, porque al final encajamos y al equipo como que le entran un poco de dudas».

Los jugadores blanquiazules cometieron el 'pecado' de intentar meter el cuarto gol antes que defender el 3-1. «Un poco por la sensación que teníamos dentro del campo de que el partido ya estaba bastante abierto y que era relativamente sencillo generar ocasiones de gol, y como que todo el mundo se veía con opciones de meter el gol sin pensar demasiado que al final cuando vas ganando de dos goles es la distancia más peligrosa porque te relajas un poco, piensas que el partido está cerrado y te meten ese 3-2 y te entra el miedo en el cuerpo», analiza el centrocampista ovetense.

En su opinión, ese tipo de situaciones «nos pueden servir mucho de aprendizaje. De hecho, ya nos podía haber servido en partidos que tuvimos renta de dos goles, como por ejemplo en Laredo, que sabes que te meten un gol y en lo anímico cambia un montón para los dos equipos. De aquí al final tenemos que estar concentrados hasta el último momento».

De lo que no le cabe ninguna duda a Edu Cortina es que el partido ante el Escobedo era clave en esta recta final de liga. «Era clave por muchas cosas. Primero, tenemos una semana de tres partidos que si la empezábamos bien iba a ser todo lo demás con viento más a favor, porque no es lo mismo empezar ganando que perdiendo o empatando, porque ya te ves con un poco más de obligación de los otros dos partidos tener que ir a ganar sí o sí. Era un partido de esos que se dice trampa», asegura.

Además de la victoria, su entrada al equipo titular fue doble motivo de satisfacción, «sobre todo no ya por la titularidad, sino por los minutos de competición, que es verdad que llevaba muchísimo tiempo sin acumular una cantidad de minutos importante, prácticamente un año desde el 'play-out' del año pasado. Entonces, después de muchos problemas físicos una cosa es entrenar y otra la competición, que te exige siempre un poco más, y por sensaciones con compañeros. Soy una persona que desde fuera intento siempre sumar, pero cuando estás dentro te sientes más realizado».

Para Edu Cortina, la fase de incertidumbre sobre la lesión ha pasado a otro nivel. «Ahora lo que tengo claro es que ya, más o menos, tenemos detectados esos problemas físicos, como ir tapándolos y sabemos un poco cómo funcionar. En ese sentido, estoy más tranquilo y por lo menos ya sin pensar en ello. Sabiendo que está ahí, pero sin darle todas las vueltas que se dio durante toda la temporada. Ahora ya sí que salgo al campo y pienso en el plan de partido, en nosotros, en el rival y en competir. Entonces eso es lo más importante».