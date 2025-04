El Real Avilés resucita en una segunda parte de locura

Alberto Santos Avilés Sábado, 12 de abril 2025, 22:09 | Actualizado 23:26h. Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial superó este sábado la primera final para asegurar el 'play-off' de ascenso en un partido que se puso cuesta arriba en la primera mitad, pero que dio la vuelta de forma inmediata tras el descanso con tres goles en veinte minutos y un decisivo penalti a favor al final. A pesar de la superioridad local, el Escobedo se mostró combativo para reducir distancias en dos ocasiones y meter presión en un tiempo de descuento de infarto.

Javi Rozada decidió dar descanso a algunos de los jugadores fijos en el once titular. Edu Cortina entraba por Gete y Osky ocupaba la banda izquierda en sustitución de Viti. En la banda izquierda apostaba por Nico Fernández por el sancionado Davo y Natalio se situaba de enganche para dejar arriba a Santamaría en lugar del lesionado Javi Cueto.

El Escobedo mostró sus cartas desde el pitido inicial, con una defensa de cinco jugadores y dos carrileros que salían en velocidad en cuanto podían aprovechar algún contraataque para buscarle la espalda a la defensa del Real Avilés, en especial por la banda de Osky y Nico Fernández. En defensa, los cántabros tapaban bien a Soler e Isi Ros, que comenzaron con buenas combinaciones, pero se fueron diluyendo a medida que avanzaba la primera mitad.

Real Avilés Industrial Álvaro Fern ández; Soler, Josín, Babin, Osky (Viti, min. 45), Edu Cortina (Gete, min. 58), Kevin Bautista, Isi Ros, Nico Fernández (Momoh, min. 68), Natalio (Alarcón, min. 68) y Santamaría (Mecerreyes, min. 81). 4 - 3 Escobedo Laro Gómez; Gandarillas, Ademán, Cagigal (Picón, min. 83, Espinosa (Víctor Ruiz, min. 69), Fermín, Gon Peña (Jay Romero, min. 69), Morales (Izam, min. 80), Bastante, Aarón y Edu Fontán (Nacho, min. 80). Goles 0-1: min. 24, Edu Fontán. 1-1: min. 47, Santamaría. 2-1: min. 52, Santamaría. 3-1: min. 66, Natalio (penalti). 3-2: min. 75, Gandarillas. 4-2: min. 89, Isi Ros (penalti). 4-3: min. 92, Aarón.

Árbitro Gaizka Altuna Paguey. Mostró tarjetas amarillas a Viti y Soler en el Avilés y a Ademán, Cagigal, Bastante, Samuel San José y Fermín, en el Escobedo. Mostró tarjeta roja a Ángel Ibáñez, del cuerto técnico cántabro.

Incidencias Partido disputado en el Suárez Puerta. 2.180 espectadores. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Joaquín Alonso, delegado y exjugador del Real Avilés.

Los dos equipos presionaban la salida de balón del rival y el Avilés buscaba avanzar líneas. Una buena combinación de Soler y Edu Cortina llevó el balón al área del Escobedo, pero el pase del ovetense no encontró a ningún compañero para intentar el remate. Los cántabros salían bien a la carrera en cuanto recuperaban el balón y en el minuto seis Gandarillas avisaría en velocidad por la derecha para poner el balón en el área pequeña, donde un barullo en el que no controlaba nadie el esférico pudo costarle caro al Avilés.

El equipo de Rozada lo intentaba sobre todo a través de Isi Ros, muy activo toda la primera mitad, aunque sin claridad en los pases finales y lastrado, al igual que Natalio, por la excesiva permisividad del árbitro, que les negó sendas faltas claras al borde del área. El capitán llegó, incluso, a pedir un penalti por un agarrón. Esa flexibilidad arbitral le venía bien al Escobedo, que apretaba al límite para frenar las llegadas a su área del equipo avilesino.

Una jugada que refleja lo que sucedió en la primera mitad fue un saque de falta a favor del Avilés en el que el balón estuvo a punto de caerle a Babin en el área pequeña para rematar a gol. En cambio, esa oportunidad se transformó en una transición rápida de los cántabros, con disparo final de Peña que desvió a córner Álvaro.

El Escobedo seguía su guión de partido a la perfección, con una defensa férrea que aprovechaba la permisividad del árbitro y lanzando contraataques casi siempre a la espalda de Osky. En una de esas aproximaciones llegaría un saque de esquina. A la salida del córner, el equipo cántabro repitió centro al área y allí, Edu Fontán superó a Osky y remató casi a placer de cabeza para adelantar al Escobedo.

El gol sentó como un jarro de agua fría al Avilés. Era el minuto 24 y los jugadores blanquiazules vivieron unos minutos de desorientación en los que los visitantes pudieron aumentar su renta.

La banda izquierda del Avilés era el hábitat favorito para los jugadores del Escobedo. El equipo de Rozada logró calmar el ritmo que estaba tomando el partido en la recta final de la primera mitad, e incluso dispuso de una ocasión para el empate en el minuto 45, tras una buena combinación de Osky con Natalio, que dejó de cara para el disparo de Nico Fernández, aunque su intento de buscar la escuadra rival se fue desviado.

Espectáculo tras el descanso

La segunda mitad fue de las más locas que se recuerdan en el Suárez Puerta. La charla de Rozada a los suyos debió ser intensa porque salieron al campo desatados y a por el Escobedo desde que pitó el árbitro. El ovetense también sustituyó a un desafortunado Osky para dar entrada a Viti, y apenas se había cumplido el minuto 47 cuando Santamaría ponía el empate tras recibir un centro de Soler desde la derecha.

Casi sin tiempo para celebrarlo, el Avilés tenía prisa por borrar la primera parte y lanzó una batería de ataques que a punto estuvieron de transformarse en el segundo gol un minuto después del primero, en otra buena jugada por la derecha con remate de Natalio en el centro del área, aunque tuvo mala suerte y el balón impactó en la cabeza de Nico.

El Escobedo estaba noqueado después de la buena imagen que había ofrecido en los primeros minutos del partido. El segundo gol del Avilés parecía sólo cosa de tiempo, de otros seis minutos en concreto, hasta que de nuevo Santamaría sacaba el libreto de delantero centro para otro buen remate a pase desde la derecha, esta vez de Natalio. A pesar del esfuerzo del meta rival Laro Gómez, el balón acabó dentro de su portería.

Fotos: Arnaldo García

Rozada volvió a mover el banquillo en el minuto 57 con la entrada de Gete por Edu Cortina y los blanquiazules siguieron encadenando llegadas al área cántabra y ocasiones de gol. Josín, Kevin Bautista..., fueron más de quince minutos de acoso sobre el Escobedo, que estaba sobrepasado por la situación. En una de esas aproximaciones, Santamaría se fue en velocidad por la derecha y cayó derribado nada más pisar el área. Penalti y gol de Natalio por el centro a pesar del toque insuficiente con una pierna de Laro Gómez.

El 3-1, y sobre todo la imagen del Avilés en esos primeros veinte minutos de la reanudación hacía presagiar que el partido no se iba a escapar. Rozada también pareció verlo así y metió al campo a Alarcón y Momoh para dar descanso a Natalio y Nico Fernández. Pero el choque entró en una fase en la que los jugadores blanquiazules querían buscar antes el cuarto gol que evitar el segundo del Escobedo.

Los cántabros tuvieron fe y en un centro sin aparente peligro en el minuto 75 el balón sobrepasó a Babin con la colaboración de un rival que empujó al central francés levemente, y Gandarillas puso el 3-2 en el segundo palo. El Avilés había perdido el control del centro del campo y Rozada buscó de nuevo el equilibrio con la entrada de Mecerreyes por Santamaría.

El equipo local tuvo más ocasiones claras para aumentar la diferencia, sobre todo una de Isi Ros solo ante el portero, a quien intentó batir por bajo sin éxito. Gete también estuvo a punto de transformar un lanzamiento directo de falta. Aunque el cuarto gol llegaría tras un penalti discutido por el Escobedo por una supuesta mano dentro del área tras un remate de cabeza de Josín. Isi Ros tiró de sangre fría para engañar a Laro Gómez en el minuto 89.

Ese cuarto gol parecía la sentencia, pero otra jugada desafortunada con el desvío de un centro desde la derecha en el minuto 92 permitía el 4-3 de Aaron y prolongar el sufrimiento de la afición avilesina en un tiempo de descuento que se fue más allá del minuto 98.