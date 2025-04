Rozada y su arenga a los jugadores del Real Avilés al descanso : «Más que algo táctico fue emocional» El entrenador califica el segundo tiempo como «un espectáculo, no sólo por los goles, sino por cómo salimos. Fue una avalancha»

Javi Rozada, técnico del Real Avilés Industrial, cumplió ante el Escobedo otro partido de sanción, por lo que fue su segundo, Miguel Méndez, quien dirigió al equipo desde el banquillo. Al final del choque, el entrenador ovetense aseguró que «sabíamos que jugábamos contra la revelación de la liga, un equipo que encajaba poquísimo, que también metía poco, pero perdía mal, venían en racha. Empezamos bien, con personalidad, interpretábamos bien dónde estaba el espacio, nos faltó un poco de profundidad. Nos faltó también un poco de corazón. Nos meten el primer gol en la primera acción que se acercan, es la primera ocasión en un córner, una jugada aislada. A partir de ahí, muchísimas dudas, al equipo le costó muchísimo conectar al partido».

«Aquí no hay descansos, los que juegan son los que consideramos que están para jugar partidos»

La clave de la reacción tras el descanso fue, según el ovetense, que «ajustamos, el equipo no se merecía estar sufriendo en el campo porque con todo lo que pasamos llevamos una temporada muy difícil, y el segundo tiempo ha sido un espectáculo, no por los goles, sino por cómo hemos salido. Ha sido una avalancha contra un muy buen equipo».

La arenga de Rozada en el vestuario consistió en «tocar las teclas emocionales de los jugadores. Más que táctico, la corrección fue a nivel emocional, el amor propio, que saque un poco el corazón, y reforzar un poco el plan de partido, lo que teníamos planteado». Aún así, el Avilés sufrió para ganar. «Al final, no puedes tener esas desconexiones», lamentó el técnico.

Sobre el cambio de Osky por Viti aseguró que «fue porque Osky tenía un dolor en el pecho, le tuvieron que hacer un electro, estaba sangrando por la nariz y no estaba para continuar. No fue un tema táctico».

Rozada discrepó de quienes opinan que reservó a jugadores en el once titular. «Aquí no hay descansos, los que juegan son los que consideramos que están para jugar partidos. Sacamos el mejor once posible para ganar el partido», defendió.

En cuanto al partido del miércoles (19 horas, Suárez Puerta) ante el Langreo, añadió que «nos lo tomamos como un derbi vital por clasificación».