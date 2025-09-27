El Real Avilés Femenino reacciona tarde ante un Deportivo B muy práctico

Alberto Santos Avilés Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:27 Comenta Compartir

El Real Avilés Industrial Femenino no acaba de arrancar en este nueva temporada en Segunda RFEF. El equipo de Iván González cayó este sábado por la mínima ante un Deportivo B que fue muy práctico y guardó hasta al final la renta de un gol que consiguió en una jugada aislada en el minuto 15. Las avilesinas tuvieron más claridad de ideas en ataque tras el descanso y pudieron empatar, pero la falta de acierto les condenó a otra jornada más sin conocer la victoria.

El Real Avilés empezó con mucha actividad y una presión alta sobre la salida de balón del equipo gallego, que tenía que recurrir a su portera para quitarse de encima el acoso de las jugadoras locales. El equipo que entrena Iván González estaba bien plantado en campo rival, pero le faltaba una pizca de pausa tras recuperar el balón para materializar esa presión en ocasiones de gol.

A medida que transcurrieron los minutos la ausencia de acierto en los metros finales del Real Avilés tranquilizaba al Deportivo B, que poco a poco lograba estirar su juego, en especial por la banda izquierda.

Real Avilés Femenino Paula; Goretti, Eli, Iglesias, Mirdja (Sara, min. 80), Pali, Lobo, Tati (Sarina, min. 65), Pradilla (Carmen, min. 59), Nuria (Laura, min. 45) y Riesgo. 0 - 1 Deportivo B Antía; Sara, Argüelles (Citoula, min 65), Carmen, Laura (Da Silva, min. 47), Sonsoles, Paula (Marta, min. 45), Daniela, Laura Ruiz (Cercido, min. 71), Jennifer y Emma. Goles 0-1: Argüelles, min. 15.

Árbitro Victoria Campos. Mostró tarjetas amarillas a Pali y Marta.

Incidencias

Sería por ese costado por el que llegaría el primer tanto visitante en una jugada sin peligro aparente, pero que Argüelles convirtió un un golazo al lanzar sobre la portería de Paula un balón que se fue envenenando en altura hasta convertirse en inalcanzable.

Era el minuto 15 y el gol sentaba como un jarro de agua fría a las locales, aunque el planteamiento no cambió ni un ápice, ya que las blanquiazules siguieron volcadas sobre la portería gallega en busca de un empate que estuvo a punto de llegar dos minutos después en un mano a mano de Pradilla con la portera gallega, que finalmente resolvió la jugada con su cuerpo.

Las visitantes comenzaron a sentirse cómodas sobre el terreno de juego con mayor facilidad para sacar el balón jugado desde atrás y poco peligro que tapar de las avilesinas, que seguían intentando presionar, pero sin sacarle rendimiento ofensivo a tanto sacrificio. Los ataques eran demasiado previsibles, prácticamente con la única participación de Riesgo pivotando y abriendo balones a la banda derecha hacia Pradilla, pero cuando intentaba poner balones al área no encontraba rematadoras.

El partido navegó hasta el descanso sin ocasiones de peligro por parte de los dos equipos, con un toma y daca en el centro del campo y el Dépor B mas favorecido del paso de los minutos sin sobresaltos para conservar una renta excesiva para sus méritos en la primera mitad.

La ocasión mas clara llegó en el tiempo añadido tras una falta lanzada por Pali que no pudo rematar Nuria en el segundo palo. Esa jugada espoleó a las visitantes, que justo antes del pitido del árbitro tuvieron cerca el segundo gol un disparo de Jennifer que rechazó la meta local Paula.

Mejor tras el descanso

Iván González movió el banquillo en el descanso con la entrada de Laura por Nuria en busca de más contribución al juego en el centro del campo. El Real Avilés mejoró en la circulación de balón y consiguió darle más ritmo al partido, con mayor profundidad para encontrar a las jugadoras de banda, en especial a Tati, aunque sin conectar los últimos pases para acercarse a la portería gallega.

El balón parado permitió en una falta lanzada por Pali crear peligro en el minuto 60 de juego. Y casi a renglón seguido, un balón de Riesgo se envenenó hasta estrellarse en el palo. El Real Avilés empezaba a creer en el empate y vivió sus mejores minutos. El Dépor B apenas pasaba de su campo, aunque con la amenaza permanente de aprovechar una contra y sentenciar el partido.

Iván González movió más piezas tanto en el banquillo y los dos equipos dispusieron de ocasiones claras en la recta final, primero en un disparo desviado de Daniela para el Dépor B, con la respuesta de Carmen en otro lanzamiento que casi deja un punto en La Toba.