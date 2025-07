Los tres finalistas del casting de mediocentros en el Real Avilés

Alberto Santos Avilés Martes, 29 de julio 2025, 10:29 Comenta Compartir

A estas alturas de la pretemporada todas las miradas del mercado de fichajes del Real Avilés Industrial se dirigen a dos puestos vitales en los que hay que acertar para completar la plantilla que se está diseñando. El club quiere a un central –en realidad, le gustaría fichar a dos, pero eso iría en función de las salidas– y a un mediocentro que sean una garantía y apuntalen dos zonas muy sensibles en el once titular.

El resto de incorporaciones serían las guindas del pastel, pero están reservadas para jugadores sub-23 con proyección, como son los casos del reciente fichaje de Nando en la portería y de dos laterales, uno en la derecha para acompañar a Campabadal y otro en la izquierda que le daría alternativas a Viti.

En el caso del central, todavía no parece inminente el cierre de ninguna operación, aunque la dirección deportiva del Real Avilés tampoco quiere dejar pasar mucho tiempo. La lesión de Babin no aprieta, porque es mejor fichar bien que traer 'parches' de pretemporada, pero es cierto que el cuerpo técnico necesita tener cuanto antes a los centrales para no cargar de minutos a los que ya hay, máxime con la lesión de Josín.

En el mediocentro, ahora mismo hay tres opciones, con una como favorita y las otras dos que se repartirían la prioridad como alternativas. El que más gusta es Ander Vidorreta, no sólo por sus números y regularidad en los últimos años en Primera RFEF, sino por el valor añadido de que ya jugó en el Real Avilés y conoce el club, por lo que su adaptación sería inmediata.

Vidorreta recibió una oferta inicial a la que todavía no ha dado respuesta, lo que denota que es un jugador cotizado y que quiere estudiar al detalle sus opciones, tanto en España como en el extranjero.

Por si acaso, el Real Avilés tiene atada una posible alternativa. El club tiene un acuerdo casi cerrado con Imanol Alonso, con pasado en equipos y canteras como el Hércules, el Real Murcia, el Alcorcón o el Mallorca. También acumula experiencia en el extranjero y sus planes de futuro parece que pasan por regresar al fútbol español, lo que le hace ver con buenos ojos la oferta del Real Avilés en Primera RFEF.

Pero Imanol no es la única alternativa a Ander Vidorreta. La dirección deportiva trabaja en el posible fichaje de una tercera opción para acompañar a Gete y Yesser en el centro del campo. Si finalmente Vidorreta declina venir a Avilés, la decisión final estaría entre ese tercer jugador e Imanol.

En el lateral derecho, el equipo avilesino está a la espera de que la Cultural Leonesa libere a Guzmán Ortega, jugador que también tiene ganas de salir cedido, con opciones de que Avilés sea su destino. Sin Viti recuperado, urge más en pretemporada fichar a un lateral izquierdo, si bien se aplicará la misma filosofía que con el central, no se cerrarán operaciones pensando en el corto plazo, sino en el rendimiento que pueden aportar a lo largo de la pretemporada.

Por otro lado, tampoco se descarta fichar a otro atacante que juegue de extremo y que sea sub-23, aunque esta opción dependerá de muchos factores y de la evolución que haya en la pretemporada de la plantilla que ya se entrena a las órdenes de Javi Rozada y su cuerpo técnico.