El Real Avilés tiene un filón fuera de casa El equipo avilesino, con media permanencia ya en el bolsillo, es el más goleador y el segundo que más puntos gana como visitante de Primera RFEF

El portero del Real Avilés Álvaro Fernández levanta los puños tras el final del partido en Barakaldo en el que paró un penalti decisivo en el minuto 95.

Alberto Santos Avilés Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

La profecía de Dani Vidal, entrenador del Real Avilés Industrial, tras la dolorosa derrota ante el Celta Fortuna en el Suárez Puerta, se cumplía este domingo en Barakaldo. «Si somos capaces de volverlo a replicar, yo creo que el fútbol no puede ser tan injusto y que a la siguiente nos saldrá cara», aseguraba para ensalzar el nivel de competitividad y juego mostrado por sus jugadores a pesar de caer en ese partido con el polémico gol del filial vigués con el tiempo casi cumplido.

En realidad, el entrenador catalán no hacía sino constatar lo que está demostrando el Real Avilés esta temporada en cuanto a juego e intensidad desde el primer partido de liga, independientemente del resultado. Es también a lo que se aferra la afición blanquiazul, que está disfrutando como no se recordaba en estos lares en mucho tiempo. Lo dicho, hasta cuando pierde su equipo, como ante el Celta B, la sensación es de que hasta ahora se le ha podido ganar a todos los rivales, y eso para un novato en la categoría es un triunfo permanente.

El Real Avilés se presentaba este domingo en Barakaldo con la necesidad de recuperar el nivel de puntuación, que no de juego, después de tres partidos sin ganar y dos derrotas consecutivas. Y lo hizo con el descaro habitual de sus jugadores esta temporada. La plantilla blanquiazul no respeta a nadie ni a nada, porque era una jornada complicada en un campo en el que el Barakaldo no había perdido todavía.

Pero, una vez más, el equipo avilesino demostró que afronta los partidos igual, e incluso mejor en ocasiones, fuera del Suárez Puerta que en su casa. Ni siquiera el contratiempo de la lesión de Osky o la expulsión rigurosa –la primera amarilla no debió verla– de Kevin Bautista, fueron un obstáculo insalvable. Este Real Avilés sabe jugar a todo, incluso a estar con uno menos casi toda la segunda parte, y si hay que parar un penalti en el 95, se para, que para eso está Álvaro Fernández, el súper héroe con capa blanquiazul.

Los rivales no saben cómo neutralizar la versatilidad en el juego del equipo de Dani Vidal cada vez que visita sus feudos. El Real Avilés suma fuera de casa 13 de los 24 puntos que tiene en la clasificación, lo que le convierte en el segundo mejor equipo a domicilio de los 40 de Primera RFEF. Sólo lo supera su próximo rival (sábado 18.30 horas, Suárez Puerta), el Club Deportivo Tenerife, con 17 puntos lejos del Heliodoro Rodríguez López.

El Real Avilés es segundo en esa clasificación de visitantes y supera a todos los equipos del grupo dos de Primera RFEF, entre los que se encuentran los dos primeros clasificados, por ejemplo, el Atlético Madrileño (12 puntos fuera de casa) y el Sabadell, otro recién ascendido que ha sumado también 12 puntos fuera de su estadio.

El más goleador fuera

El Real Avilés no sólo es un vendaval de puntos a domicilio, sino que es el máximo goleador con 16 de los 24 tantos que suma en total anotados fuera del Suárez Puerta. Le siguen de cerca el Tenerife y el Bilbao Athletic, con quince goles, mientras que el Real Madrid Castilla y el Mérida han marcado trece. La comparativa con los avilesinos tampoco la resisten los equipos del grupo dos de Primera RFEF, porque el Atlético Madrileño suma 11 goles a favor fuera de casa, mientras que el Sabadell ha marcado 10.

Otro hito para el equipo de Dani Vidal lo marca el hecho del reparto coral de los goles, con hasta doce jugadores que ya saben lo que es marcar en liga esta temporada. Berto Cayarga se suma el club de Babin, Campabadal, Guzmán, Kevin Bautista (3), Gete, Raúl Hernández, Raúl Rubio (2), Santamaría (2), Javi Cueto (5), Isi Ros (3) y Quicala (2).

Gracias a esa producción goleadora y a la evidente mejoría en defensa, el Real Avilés tiene ya media permanencia en el bolsillo, con 24 puntos a falta de cuatro jornadas para el final de la primera vuelta. Como referencia, la salvación en las últimas tres temporadas en el grupo uno se consiguió con 46, 43 y 44 puntos.