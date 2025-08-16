El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Real Avilés se encontró a un rival con una disposición en el campo similar a la del Mosconia la pasada semana Román
Pretemporada

El Real Avilés gana con estilo en Luanco

El equipo avilesino se impone al Marino gracias a los goles de Gete y Raúl Rubio en un partido con fases de buen juego y algunas carencias defensivas

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:59

No era un partido fácil para los jugadores del Real Avilés Industrial el amistoso en Luanco. En una semana sin Rozada en el banquillo, ... hicieron un esfuerzo por borrar la mala imagen de Grado con una victoria solvente ante el Marino de Segunda RFEF y detalles de buen juego que pueden marcar el estilo cuando llegue el nuevo entrenador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un detenido por la agresión sexual de madrugada a una joven francesa en Poniente, en Gijón
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 «Máxima preocupación» en Asturias: evacúan por prevención a las poblaciones de Llamera y Sonande en Cangas del Narcea
  4. 4 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  5. 5

    Siete años del crimen de Ardines: ni un perdón ni un euro de indemnización
  6. 6 Un policía de vacaciones en Luarca, herido grave por una brutal agresión
  7. 7 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  8. 8 El descomunal huracán Rosario Flores refresca Poniente
  9. 9 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  10. 10 La parada que nadie perdona en la Feria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Avilés gana con estilo en Luanco

El Real Avilés gana con estilo en Luanco