El Real Avilés gana con estilo en Luanco

No era un partido fácil para los jugadores del Real Avilés Industrial el amistoso en Luanco. En una semana sin Rozada en el banquillo, ... hicieron un esfuerzo por borrar la mala imagen de Grado con una victoria solvente ante el Marino de Segunda RFEF y detalles de buen juego que pueden marcar el estilo cuando llegue el nuevo entrenador.

El Real Avilés se encontró a un rival con una disposición en el campo similar a la del Mosconia la pasada semana: una defensa de cinco con tres centrales y dos carrileros. En las filas avilesinas, lo más destacado en el once inicial fue la prueba de Yasser y Pablo Álvarez en la creación del juego, con Nando en la portería, Campabadal, Hugo Peláez, Babin y Viti en la defensa, Cayarga y Raúl Hernández en las bandas, Natalio de enganche y Javi Cueto en punta.

A falta de un nuevo estilo, no parecía el día más indicado para complicarse la vida, sobre todo después de la abultada derrota en Grado. No obstante, se vieron algunos matices, relacionados principalmente con la posesión del balón en ataque. En defensa, la presión e intensidad fueron más reconocibles. El Real Avilés apretaba arriba ante un Marino con buen toque que buscaba salir rápido al contraataque en cuanto rompía las líneas del rival.

El equipo de Geni tuvo buenos detalles en ataque en los primeros minutos de juego, con salida de balón 'limpia' desde el portero Nando y la conexión de los centrales a través de Yasser y Pablo Álvarez, acertados en la mayoría de participaciones en el juego. La banda derecha, muy activa, fue el principal canal de avance en ataque con un Campabadal más avanzado de lo habitual esta pretemporada, alternándose con Cayarga, que también se iba muchas veces al interior.

Marino de Luanco Dennis; Borja, Berto González, Pedro Orfila, Tomás, Pelayo Pérez, Chus Ruiz, Martí, Julio, Basurto y Óscar Fernández. También jugaron Nel, Tito Leiva, Somolinos, Dailos, Villaldea, Diego Díaz, Guaya, Pumarino, Lucas y Mario Cartoy. 0 - 2 Real Avilés Industrial Nando; Campabadal, Hugo Peláez, Babin, Viti, Yasser, Pablo Álvarez, Raúl Hernández, Cayarga, Natalio y Javi Cueto. También jugaron Álvaro Fernández, Julio Rodríguez, Eze, Gete, Isi Ros, Santamaría, Raúl Rubio y Quicala, Dacal, Macías y Kevin Bautista. Goles 0-1: min. 59, Gete. 0-2: min. 89, Raúl Rubio.

Árbitro Andrés González Cueto, del comité asturiano. Mostró tarjetas amarillas a Yasser, Raúl Rubio y Santamaría.

Incidencias Partido disputado en el campo de Miramar, con casi 500 espectadores.

Las mejores ocasiones llegaron, en cambio, a balón parado, gracias un cabezazo de Babin a centro de falta lateral de Cayarga y un libre directo que se le fue alto por poco a Viti. También pudo Natalio conectar dentro del área un balón que llegó desde la derecha, pero el campo le jugó una mala pasada al capitán.

La imagen en la primera mitad en Miramar fue mucho mejor que en Grado, con el Real Avilés encontrando soluciones ante la telaraña de jugadores azules en defensa y el centro del campo gracias a la calidad del triángulo Yasser-Pablo Álvarez-Cayarga. El lunar volvió a ser la falta de gol. Javi Cueto y Natalio, comprometidos en la primera línea de presión, no tuvieron la recompensa de buenos balones para reflejar en el marcador el dominio avilesino.

El partido llegó al descanso con tablas y con ambos porteros casi inéditos, aunque el Real Avilés forzó un poco más a Dennis que el Marino a Nando, sin oportunidad de demostrar sus cualidades.

Fotos: Juan Carlos Román 1 /

Geni dejó en el campo tras el descanso a Campabadal, Viti y Yasser. Álvaro Fernández se puso bajo palos, Julio y Eze fueron los centrales, con Gete y Yasser en el mediocentro. Las bandas también cambiaron, con la entrada de Quicala e Isi Ros. Y arriba, Santamaría y Raúl Rubio formaron la línea más avanzada.

El dibujo táctico de los avilesinos sólo varió de nombres. Campabadal mantuvo su posición muy adelantada en ataque, con Isi Ros más metido de interior para dejarle espacios y apoyar también la salida de balón junto a Gete y Yasser. El cántabro volvió a demostrar que tiene un guante en su pie derecho en una falta desde la izquierda del ataque del Real Avilés, que combinó en corto con Viti para después colocar un balón perfecto al segundo palo de la portería defendida por Nel. Un golazo.

El propio Gete, con otro saque de falta perfecto, esta vez desde la derecha, le puso el balón para el remate a gol de Julio, aunque el central estaba en fuera de juego. El Real Avilés sacaba otra vez rendimiento de la estrategia en el balón parado.

Geni probó con buen resultado en la primera mitad la pareja de mediocentros formada por Yasser y Pablo Álvarez

Geni aprovechó la ventaja en el marcador para relevar a los jugadores que habían jugado la primera mitad. Yasser, Campabadal y Viti dejaban su puesto a Kevin Bautista, Dacal y Macías. Aunque sin tanta brillantez en el juego, el equipo avilesino mantuvo el buen tono en ataque, si bien en defensa volvieron a quedar al descubierto las carencias de Eze en el toque de balón. Por suerte, Julio demostró, una vez más que tiene mucho oficio y solvencia, sobre todo en el juego aéreo.

El Marino aprovechó en la recta final la debilidad en las bandas del Real Avilés y estuvo a punto de igualar el marcador gracias a una jugada de calidad de Tito Leyva, que se fue de Dacal por la izquierda, aunque el disparo se marchó por la línea de fondo junto a la portería de Álvaro Fernández.

El equipo luanquín acabó bien el partido, con ocasiones para el empate, pero se encontró con la mejor versión de Álvaro, espectacular en una doble parada a Diego Díaz y Tito Leyva. El Real Avilés respondió en un contraataque de mérito de Isi Ros, que acabó en otro córner perfecto botado por Gete y el remate de Kevin Bautista al larguero.

No fue la única ocasión blanquiazul en una recta final con los dos equipos lanzados al ataque. Santamaría estrelló el balón en el cuerpo de Nel tras avanzar entre piernas rivales y, casi a renglón seguido, Raúl Rubio anotaba el segundo gol a un minuto del noventa gracias a su insistencia tras repeler Nel el disparo inicial y rebotarle el balón en su pierna.