El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Íker Bilbao, con el Real Unión de Irún. 'X' Íker Bilbao

El Real Avilés activa la opción de Íker Bilbao tras la negativa de Vidorreta

La dirección deportiva sigue su hoja de ruta para reforzar el mediocentro con alternativas entre las que destaca el jugador vasco de 29 años

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Lunes, 11 de agosto 2025, 06:48

Después de una intensa espera, el Real Avilés Industrial no ha conseguido el objetivo número uno para completar la posición de mediocentro. Ander Vidorreta ... comunicó ayer al club que no acepta la oferta que recibió a principios de julio y no regresará a la ciudad para vivir una segunda etapa como jugador blanquiazul, esta vez en una temporada histórica en Primera RFEF. La esperada llamada a la dirección deportiva blanquiazul se produjo a primera hora de la mañana de ayer y, según adelantó LA VOZ DE AVILÉS, Ander Vidorreta jugará en el Pontevedra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  4. 4 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»
  5. 5 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  6. 6 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  7. 7 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  8. 8 Dimite el alcalde de Llanera «por motivos personales», pero con reproches al Gobierno regional
  9. 9 Vuelca un coche en la A-8 a la altura de Castropol
  10. 10 Rescatan ilesa a una joven que volcó con su coche junto a la playa de Barru, en Llanes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Avilés activa la opción de Íker Bilbao tras la negativa de Vidorreta

El Real Avilés activa la opción de Íker Bilbao tras la negativa de Vidorreta