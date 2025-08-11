El Real Avilés activa la opción de Íker Bilbao tras la negativa de Vidorreta
La dirección deportiva sigue su hoja de ruta para reforzar el mediocentro con alternativas entre las que destaca el jugador vasco de 29 años
Avilés
Lunes, 11 de agosto 2025, 06:48
Después de una intensa espera, el Real Avilés Industrial no ha conseguido el objetivo número uno para completar la posición de mediocentro. Ander Vidorreta ... comunicó ayer al club que no acepta la oferta que recibió a principios de julio y no regresará a la ciudad para vivir una segunda etapa como jugador blanquiazul, esta vez en una temporada histórica en Primera RFEF. La esperada llamada a la dirección deportiva blanquiazul se produjo a primera hora de la mañana de ayer y, según adelantó LA VOZ DE AVILÉS, Ander Vidorreta jugará en el Pontevedra.
Una vez conocida la negativa del exmediocentro del Real Unión de Irún, la dirección deportiva del Real Avilés activará las otras opciones que tiene en cartera, con Íker Bilbao como mejor colocado. El centrocampista de 29 años de edad jugó la pasada temporada un total de 33 partidos en el Real Unión y anotó un gol y dio una asistencia. Íker Bilbao también tiene experiencia en Segunda División, categoría en la que disputó 6 partidos con el Alcorcón en la temporada 2023-2024 y 40 partidos (38 de liga y dos de Copa del Rey), en el Amorebieta, con dos goles y tres asistencias.
En la temporada anterior consiguió el ascenso con los vascos y se da la circunstancia de que fue el autor de un gol decisivo en la final del 'play-off'. Previamente, había disfrutado de una aventura de dos años en el PAS Giannina de la Super League Griega donde jugó un total de 19 partidos.
Otra opción es Imanol Alonso, con quien el Real Avilés tiene un principio de acuerdo desde hace semanas. con pasado en equipos y canteras como el Hércules, el Real Murcia, el Alcorcón o el Mallorca. También acumula experiencia en el extranjero y sus planes de futuro parece que pasan por regresar al fútbol español, lo que le hace ver con buenos ojos la oferta del Real Avilés en Primera RFEF.
Rozada: «Estoy contento con los fichajes y con los del año pasado»
Javi Rozada, entrenador del Real Avilés, está satisfecho con el ritmo del mercado de fichajes, tal y como valoró tras el partido de este sábado en Grado ante el Mosconia. «Bien, falta gente. Nos faltan jugadores, pero lo que ha venido, muy bien. Estoy contento porque creo que tienen nivel y, sobre todo, se han aclimatado bien a la idea que tenemos y al equipo que teníamos el año pasado. Estoy muy contento con los fichajes porque creo que nos van a dar nivel en la temporada. Estoy contento también con los del año pasado. Creo que han venido muy bien, han crecido muchísimo. Junto a los fichajes y la base que había el año pasado, creo que tenemos un buen equipo», aseguró.
Al técnico ovetense no le preocupa en exceso los problemas defensivos. «Creo que al final son cosas que tienes que pulir. Al final quieres hacer más cosas de las que debes. No me preocupa eso. Creo que, aparte, es un tema que nosotros vamos a trabajar bien y para nada me preocupa. Cuando estemos concentrados, como estuvimos el día del Sporting, de la Cultu o del Racing y conectados al partido, nosotros vamos a ser un buen equipo y la categoría nos va a exigir estar al 100% en todos los partidos, y eso lo tenemos claro».
