El Real Avilés se queda sin Vidorreta El mediocentro comunica al club avilesino que no acepta la oferta y estaría cerca de fichar por el Pontevedra

Alberto Santos Avilés Domingo, 10 de agosto 2025, 12:55

Después de una intensa espera, el Real Avilés Industrial no ha conseguido el objetivo número uno para completar la posición de mediocentro. Ander Vidorreta ha comunicado al club que no acepta la oferta que recibió a principios de julio y no regresará a la ciudad para vivir una segunda etapa como jugador blanquiazul, esta vez en una temporada histórica en Primera RFEF. La llamada a la dirección deportiva blanquiazul se ha producido en la mañana de este domingo y, según ha podido saber este periódico, Vidorreta estaría cerca de fichar por el Pontevedra.

Una vez conocida la negativa del exmediocentro del Real Unión de Irún, la dirección deportiva del Real Avilés activará las otras opciones que tiene en cartera, con Íker Bilbao como mejor colocado. El centrocampista de 29 años de edad jugó la pasada temporada un total de 33 partidos en el Real Unión y anotó un gol y dio una asistencia. Íker Bilbao también tiene experiencia en Segunda División, categoría en la que disputó 6 partidos con el Alcorcón en la temporada 2023-2024 y 40 partidos (38 de liga y dos de Copa del Rey), en el Amorebieta, con dos goles y tres asistencias.

En la temporada anterior consiguió el ascenso con los vascos y se da la circunstancia de que fue el autor de un gol decisivo en la final del 'play-off'. Previamente, había disfrutado de una aventura de dos años en el PAS Giannina de la Super League Griega donde jugó un total de 19 partidos.

Otra opción es Imanol Alonso, con quien el Real Avilés tiene un principio de acuerdo desde hace semanas. con pasado en equipos y canteras como el Hércules, el Real Murcia, el Alcorcón o el Mallorca. También acumula experiencia en el extranjero y sus planes de futuro parece que pasan por regresar al fútbol español, lo que le hace ver con buenos ojos la oferta del Real Avilés en Primera RFEF.