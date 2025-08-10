El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ander Vidorreta, en un partido con el Real Unión la pasada temporara. Bárbara Duarte

El Real Avilés se queda sin Vidorreta

El mediocentro comunica al club avilesino que no acepta la oferta y estaría cerca de fichar por el Pontevedra

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:55

Después de una intensa espera, el Real Avilés Industrial no ha conseguido el objetivo número uno para completar la posición de mediocentro. Ander Vidorreta ha comunicado al club que no acepta la oferta que recibió a principios de julio y no regresará a la ciudad para vivir una segunda etapa como jugador blanquiazul, esta vez en una temporada histórica en Primera RFEF. La llamada a la dirección deportiva blanquiazul se ha producido en la mañana de este domingo y, según ha podido saber este periódico, Vidorreta estaría cerca de fichar por el Pontevedra.

Una vez conocida la negativa del exmediocentro del Real Unión de Irún, la dirección deportiva del Real Avilés activará las otras opciones que tiene en cartera, con Íker Bilbao como mejor colocado. El centrocampista de 29 años de edad jugó la pasada temporada un total de 33 partidos en el Real Unión y anotó un gol y dio una asistencia. Íker Bilbao también tiene experiencia en Segunda División, categoría en la que disputó 6 partidos con el Alcorcón en la temporada 2023-2024 y 40 partidos (38 de liga y dos de Copa del Rey), en el Amorebieta, con dos goles y tres asistencias.

En la temporada anterior consiguió el ascenso con los vascos y se da la circunstancia de que fue el autor de un gol decisivo en la final del 'play-off'. Previamente, había disfrutado de una aventura de dos años en el PAS Giannina de la Super League Griega donde jugó un total de 19 partidos.

Otra opción es Imanol Alonso, con quien el Real Avilés tiene un principio de acuerdo desde hace semanas. con pasado en equipos y canteras como el Hércules, el Real Murcia, el Alcorcón o el Mallorca. También acumula experiencia en el extranjero y sus planes de futuro parece que pasan por regresar al fútbol español, lo que le hace ver con buenos ojos la oferta del Real Avilés en Primera RFEF.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Fallece un hombre de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  4. 4 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  5. 5 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  6. 6 Extinguen durante cinco horas un incendio en el parking contiguo a la estación de tren de Oviedo
  7. 7 Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón
  8. 8 Consulta la clasificación completa del Descenso Internacional del Sella 2025
  9. 9 Walter Bouzán y Bertín Llera devuelven el trono a Ribadesella
  10. 10 La actriz Elena Rivera disfruta de la buena gastronomía de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Real Avilés se queda sin Vidorreta

El Real Avilés se queda sin Vidorreta