El Real Avilés recibe el primer aviso en Grado

Javi Rozada corrige a sus jugadores en la pausa de hidratación en la primera mitad del partido del Real Avilés en Grado ante el Mosconia.

El Real Avilés Industrial recibió ayer el primer toque de atención de la pretemporada ante un Mosconia que por plantilla y juego demostró que la Tercera RFEF le queda pequeña. El equipo de Rozada completó un partido en el que fue irreconocible con respecto a los amistosos anteriores, muy incómodo sobre el terreno de juego y con una preocupante falta de concentración que le costó tres goles que no pueden permitirse ni siquiera en verano.

Javi Rozada afrontó este primer partido de pretemporada ante un equipo de inferior categoría con un once muy distinto al del pasado miércoles ante la Cultural. Sólo Eze y Babin, por la escasez de efectivos en el centro de la defensa, repitieron titularidad en una alineación en la que regresó Álvaro Fernández a la portería, Sergio Dacal y Viti ocuparon los laterales, con Gete y Pablo Álvarez a los mandos en el centro del campo, Isi Ros y Cayarga en las bandas, y Santamaría y Javi Cueto en la delantera.

Era un partido de reencuentros, porque el Mosconia cuenta en sus filas con varios exjugadores del Real Avilés, entre ellos dos centrales como Morcillo y Gonzalo, el centrocampista Espina o el delantero Sergio Ríos. Una buena oportunidad también para probar ante un esquema de cinco defensas con tres centrales y dos carrileros.

Mosconia Víctor; Borja Alonso, Berlanga, Gonzalo, Morcillo, Muñiz, Espina, Palacio, Brito, Quirós y Ríos. También jugaron Vidal, Uche, Leiza, Fagir, Guardado, Campomanes, Guillermo y Jani. 3 - 0 Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Sergio Dacal, Eze, Babin, Viti, Gete, Pablo Álvarez, Berto Cayarga, Isi Ros, Santamaría y Javi Cueto. También jugaron Nando Almodóvar, Campabadal, Julio, Hugo, Manu, Yasser, Kevin Bautista, Quicala, Natalio, Raúl Hernández y Miguel. Goles 1-0: min. 19, Quirós. 2-0: min. 43, Quirós. 3-0: min. 61, Uche.

Árbitro Diego Valdés, del colegio asturiano.

Incidencias Partido amistoso disputado en el Marqués de la Vega de Anzo de Grado con 600 personas en la grada.

El Real Avilés salió en esta ocasión con menos ritmo e intensidad en la presión sobre el Mosconia, que no sufría demasiados apuros atrás y ante la mínima sospecha de peligro recurría al juego en largo de Morcillo y la veteranía de Gonzalo, que buscaban la velocidad de los carrileros Borja Alonso y Muñiz por las bandas. Los de Grado sí intentaban complicarles la vida a los defensores avilesinos en los primeros minutos, con presión y buen toque en el centro del campo.

Los planteamientos de los dos equipos con las defensas adelantadas se neutralizaban y reducían el espacio de juego, con bastantes imprecisiones en el Marqués de la Vega de Anzo, un campo con unas instalaciones ejemplares, modernas en todos los aspectos que parecen de un club de categoría muy superior.

La primera aproximación peligrosa del Real Avilés llegó en el minuto 13 con un centro de Dacal desde la derecha que remató Javi Cueto y desvió Morcillo a córner. El equipo avilesino había adelantado líneas y estaba más suelto en ataque, sobre todo por las bandas, aunque con tímidas subidas de Dacal y Viti.

El Mosconia demostró más eficacia porque apenas había pisado el área de Álvaro Fernández, pero la primera vez que pudo sacar un buen centro desde la izquierda, Quirós remató de cabeza de forma impecable e inalcanzable para el meta del Avilés. Un golazo, aunque quizás con demasiadas facilidades por parte de la defensa blanquiazul.

Alineación titular del Real Avilés en el Marqués de la Vega de Anzo. Javi Cueto remata de cabeza ante la oposición de Morcillo. Equipo titular del Mosconia. Sergio Dacal avanza por la banda derecha. Álvaro Fernández, Cayarga y Eze lamentan uno de los dos primeros goles del Mosconia.

El Real Avilés intentó reaccionar rápido en una buena jugada por el centro de Isi Ros, que finalizó con un balón a Cayarga, aunque su centro al segundo palo no permitió a Viti rematar a gol. En el rechace y la segunda jugada Isi Ros apuntó a la escuadra, pero el balón se fue junto al palo.

Parecía que reaccionaban los visitantes, si bien el Mosconia se sentía cómodo casi siempre en defensa y con la lección aprendida para quitarse de encima la presión con balones largos y precisos a las bandas. En la recta final de la primera parte cedió más el control del balón al Real Avilés, que se animó en ataque y tuvo el empate en dos ocasiones, una se la sacó muy bien el portero Víctor a Isi Ros y en la otra el meta también supo obstaculizar el remate de Javi Cueto.

El Mosconia supo aguantar muy bien plantado en el campo, tirando de veteranía cuando hacía falta y de juventud para hacer buenas transiciones en ataque. Así llegó otra jugada letal al borde del descanso, con Sergio Ríos lanzando otro buen centro, esta vez por la derecha, y Quirós anotando otra vez de cabeza el segundo gol local al superar con claridad a Eze en el salto.

Así se llegó al descanso, con una muy buena imagen del Mosconia y muchas dudas en el Real Avilés, más lento, mal colocado e impreciso que en otros partidos de pretemporada.

Los avilesinos salieron al campo en la segunda parte con un sólo cambio, Nando Almodóvar por Álvaro en la portería. Apretaron más desde el inicio sobre la portería de Víctor y tuvieron en los primeros minutos dos ocasiones para recortar diferencias, la más clara en el minuto 53 en un buen centro de Dacal que no llegó a rematar por poco de cabeza Santamaría.

La primera unidad de Rozada dio paso en el minuto 60 al banquillo con el relevo de todos los jugadores, a excepción de Dacal, que adelantó su posición en la derecha. Pero el estreno no pudo ser peor porque en el primer saque de esquina en contra, el balón sobrevoló el área del Real Avilés hasta acabar en la cabeza de Uche, que remató a placer en el segundo palo. Otro fallo defensivo que penalizaba en el marcador con un 3-0 a favor de un Mosconia contundente ante la portería rival.

El partido decayó en intensidad con tantos cambios en los dos equipos. En el Real Avilés, Campabadal, Julio, Hugo y Manu conformaron la defensa, con Yasser y Kevin Bautista en el centro, Quicala y Dacal en las bandas y Natalio y Raúl Hernández en la delantera.

Campabadal y Quicala le dieron más profundidad a los blanquiazules, que jugaron la última media hora en campo rival para intentar maquillar el marcador ante un Mosconia plagado ya de reservas que guardó atrás la renta conseguida. El partido languideció sin ocasiones claras del Real Avilés en una prueba de verano que deja varias lecciones para el futuro.