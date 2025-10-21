El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Raúl Hernández celebra su gol al Talavera con Campabadal, Quicala y Javi Cueto. Paloma Ucha

El banquillo del Real Avilés se lleva los titulares

Los jugadores que utiliza Dani Vidal en los cambios del Real Avilés han marcado casi la mitad de los goles del equipo en lo que va de temporada

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Martes, 21 de octubre 2025, 07:00

Comenta

Dani Vidal entra en la categoría de los analistas que etiquetan a un entrenador como 'moderno'. Y no lo es sólo por su edad, ... 33 años, sino porque siempre ha mostrado inquietud por exprimir al máximo las normas en beneficio de su equipo. Aunque está a punto de cumplir 100 partidos en Primera Federación, esta temporada es inédita para él en una cosa: el videoarbitraje.

El banquillo del Real Avilés se lleva los titulares