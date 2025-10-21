El banquillo del Real Avilés se lleva los titulares

Dani Vidal entra en la categoría de los analistas que etiquetan a un entrenador como 'moderno'. Y no lo es sólo por su edad, ... 33 años, sino porque siempre ha mostrado inquietud por exprimir al máximo las normas en beneficio de su equipo. Aunque está a punto de cumplir 100 partidos en Primera Federación, esta temporada es inédita para él en una cosa: el videoarbitraje.

El entrenador catalán lo ha estudiado desde la pretemporada y ha sacado varias conclusiones. La primera, que los partidos van a durar muchos minutos, tantos que un jugador que salga desde el banquillo al final puede jugar más que el titular, y que puede ser muy importante en el resultado final.

A Vidal no le tiembla el pulso a la hora de hacer cambios en el descanso y le gusta revolucionar los partidos desde el banquillo. Los resultados le están dando la razón porque la estadística de goles les da a los 'reservas' el papel de protagonistas. Ellos se están llevando los titulares de prensa y los 'highlights' en los resúmenes televisivos de una categoría como la Primera RFEF que tiene esta temporada más impacto mediático que nunca.

De los 15 goles que suma el Real Avilés en lo que llevamos de temporada, 7 fueron anotados por jugadores que salieron desde el banquillo. Es más, en los partidos en los que el casillero del equipo avilesino no se quedó en blanco, ante la Ponferradina y el Lugo, sólo en dos de ellos –Osasuna Promesas y Unionistas–, los goles fueron marcados únicamente por titulares.

46,6% Goles marcados por suplentes Es el porcentaje de goles anotados por jugadores del Real Avilés Industrial que salen desde el banquillo. El equipo avilesino lleva esta temporada 15 tantos anotados, de los que 7 fueron protagonizados por miembros de la plantilla que no había sido titulares.

Después del comienzo de liga en blanco en casa ante la Ponferradina (0-3) y el empate sin goles en Lugo (0-0), Gete abrió en el minuto 14 del Real Avilés-Osasuna Promesas, la cuenta goleadora esta temporada. El segundo gol que encajó el filial navarro fue en propia puerta.

Una semana después, en Salamanca el protagonista goleador sería Isi Ros por partida doble, con dos tantos casi consecutivos en los minutos 51 y 56. A partir de ahí, los jugadores de banquillo se erigieron en protagonistas de los marcadores finales del Real Avilés.

La racha blanquiazul empezó en el Suárez Puerta ante el Bilbao Athletic. Kevin Bautista, que fue titular ese día, abrió la cuenta goleadora en el minuto 53, pero el hombre del día fue Javi Cueto, que tras saltar al campo metió dos goles en el minuto 73 y en el 90.

La historia se repitió en Guadalajara. Santamaría salió en el once titular y marcó los dos primeros goles del Real Avilés en el minuto 9 y 43. Y cuando todo se ponía en contra, Dani Vidal aprovechó los cambios para darle otro impulso a su equipo. Salieron Quicala y Javi Cueto, protagonistas absolutos en la recta final del partido. El hispano-guineano anotó en el minuto 86 y provocó en el tiempo añadido un penalti que acabaría transformando Javi Cueto para darle los tres puntos al Real Avilés.

En la segunda salida consecutiva a Zamora, más de lo mismo, y siempre con Cueto en la ecuación de los cambios ganadores del entrenador blanquiazul. El primero en marcar fue Campabadal, con un golazo en el minuto 44 que suponía el empate. Pero la salida de Guzmán y Cueto al campo fue decisiva en la remontada. El palentino marcó el empate en el minuto 88 con un zapatazo desde fuera del área y fue decisivo con una asistencia de gol a Javi Cueto gracias a un pase perfecto que acabó en el 2-3 definitivo.

El último episodio de reservas goleadores en el Real Avilés se vivió este pasado domingo en el Suárez Puerta ante el Talavera. Vidal sentó en el banquillo a Raúl Hernández, pero el destino le tenía reservado el momento estelar del partido con un golazo en el minuto 79.