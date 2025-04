Entradas a 15 y 18 euros para ver al Real Avilés en Luanco

Alberto Santos Avilés Martes, 1 de abril 2025, 10:22 Comenta Compartir

Los aficionados del Real Avilés Industrial tienen ganas de derbi después del aplazamiento del primero de los dos duelos regionales consecutivos que tendría que haber enfrentado al equipo blanquiazul con el Unión Popular de Langreo en el Suárez Puerta. La alegación de los langreanos de que no podían jugar por tener a dieciséis jugadores enfermos por una gastroenteritis apagó la ilusión de la hinchada avilesina, que tenía ganas de ver de nuevo uno de los clásicos del fútbol asturiano.

Ese derbi tendrá que esperar, pero mientras tanto el calendario ha deparado otro a renglón seguido, es decir, el próximo domingo 6 de abril a las 17 horas en Miramar. El equipo de Rozada tiene la posibilidad de asestar un golpe casi definitivo a las aspiraciones de los luanquinos de jugar el 'play-off' de ascenso antes de afrontar la recta final de la temporada. El Avilés es cuarto con 45 puntos, mientras que los pupilos del avilesino Manel Menéndez ocupan la octava posición, con 40 puntos, después del jarro de agua fría que recibieron en la última jornada en Guijuelo (2-1).

El Avilés llega, en cambio, con la moral reforzada a pesar de no haber jugado ante el Langreo. El partido no se disputó y los avilesinos no pudieron sumar puntos, pero el resto de resultados fueron benévolos ya que sólo ganó el Valladolid Promesas entre los equipos que aún pueden considerarse como rivales directos en la clasificación.

Por tanto, el duelo de Miramar es una buena ocasión para marcar distancias y asentar la posición del Avilés en la tabla, por lo que la afición blanquiazul tiene otro aliciente para acercarse a Luanco a animar a los suyos. Quienes lo hagan, ya saben lo que tienen que pagar. Si quieren sentarse en tribuna, el precio establecido por el Marino es de 18 euros. Los adultos que se sitúen en el resto del recinto de Miramar pagarán 15 euros. Las entradas de infantil (de 8 a 18 años) tendrán un coste de 5 euros, mientras que los menores de 8 años podrán acceder de forma gratuita.El club luanquín pondrá a la venta las entradas el mismo día del encuentro (domingo) desde las 13. horas en las taquillas de Miramar.