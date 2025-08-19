Pablo Álvarez se gana su continuidad en el Real Avilés El centrocampista de Llanera convence al club por su calidad y polivalencia, que le han hecho brillar en esta pretemporada

Alberto Santos Avilés Martes, 19 de agosto 2025, 13:45 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

Pablo Álvarez es objeto de deseo del Real Avilés Industrial desde hace tiempo. Así se lo hizo saber la dirección deportiva blanquiazul el pasado verano. Le veían una gran potencial y unas características técnicas y tácticas que son muy difíciles de fichar en categorías como la Segunda RFEF y la Primera RFEF.

El fichaje no se dio en aquel momento y el jugador de Llanera siguió dando lecciones de calidad en el Unión Popular de Langreo. El Real Avilés le siguió la pista todo el año y en cuanto se consumó el ascenso a Primera RFEF fue a por él. Los caminos esta vez sí confluían por el deseo del jugador y de su entorno de seguir creciendo.

La incorporación de Pablo Álvarez al equipo blanquiazul fue un tanto extraña, en una especie de 'pack' con el avilesino Sergio Dacal en el que se decía a la vez que fichaban, pero no fichaban. Vamos, que se les ponía a prueba hasta final del verano. La situación de ambos ha sido distinta, como se ha demostrado con el paso de los partidos de pretemporada. Pablo Álvarez ha confirmado los buenos presagios que había sobre él, mientras que Sergio Dacal, que ha realizado un gran esfuerzo para jugar fuera de su posición por necesidades del equipo, previsiblemente tendrá otro destino la próxima temporada.

Desde el primer entrenamiento y el primera prueba de pretemporada ante el Sporting, la dirección deportiva del Real Avilés no ha hecho sino corroborar lo que ya sabía. Pablo Álvarez es un jugador diferente, que ofrece al equipo unas características que no tiene, por lo que sería muy útil en el debú en Primera RFEF.

Pablo Álvarez, aunque se le define como mediapunta, puede jugar en todas las posiciones del centro del campo y la delantera, si su equipo lo necesita. El partido del sábado en Luanco fue un buen ejemplo. El club, posiblemente con el ánimo de enseñarle al nuevo entrenador sus virtudes, porque el partido fue grabado para que conozca a sus jugadores, lo alineó en el mediocentro junto a Yasser. Y los dos jugadores dieron por momentos en la primera mitad un recital de cómo sacar el balón jugado desde atrás y romper líneas con una facilidad inusual.

Aunque ante un equipo de Segunda RFEF, Pablo Álvarez en particular volvió a desplegar su repertorio, que incluye pausa cuando hace falta, regate si hay un apuro, y verticalidad en cuanto ve un hueco por el que salir disparado para buscar aliados, como sucedió en Miramar con Cayarga especialmente, aunque también con Natalio y Raúl Hernández.

El centrocampista de Llanera se asoció junto a Yasser con defensas y extremos en los minutos de mejor juego asociativo de los últimos amistosos. Pero otra de las virtudes de Pablo Álvarez es que puede jugar, por supuesto de mediapunta, pero también de interior o incluso en banda si hiciese falta. Una bendición para cualquier entrenador que ha terminado de enamorar a la dirección deportiva del Real Avilés. Confirmar su continuidad la próxima temporada era sólo un trámite que se realizó este martes.