El Real Avilés suma un punto ante un buen Arenas La lluvia y la presión inicial del equipo vasco desdibujaron en la primera parte a los locales, que reaccionaron tras el descanso, pero sin acierto para llevarse la victoria

Adri Gómez tuvo la ocasión más clara del Real Avilés en un balón que estrelló en el larguero en la primera parte.

Alberto Santos Avilés Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:49

El Real Avilés no durmió ayer líder, pero acabará el fin de semana en puestos de 'play-off' tras sumar otro punto en el Suárez Puerta ante un buen Arenas de Getxo, que estrena con este empate su casillero fuera de casa. Los vascos atenazaron a los jugadores de Vidal en la primera parte, para ceder tras el descanso el dominio a los avilesinos, que buscaron la victoria hasta el final, pero sin suficiente eficacia.

El equipo vasco comenzó el partido con valentía en ataque, buscando el juego directo a las bandas y con presión sobre la salida de balón del Real Avilés, hasta el punto de poner a los blanquiazules en más de un apuro en los minutos iniciales, en los que se jugó demasiado en el área local. Collado estuvo a punto de sacar provecho de ese dominio en el minuto 7 tras un regalo de Álvaro Fernández al intentar salvar por alto la presión del equipo vasco, aunque el propio meta blanquiazul enmendó su fallo con una parada de mérito.

El Real Avilés, más errático con el balón que en partidos anteriores, no encontraba soluciones para salir de la tela de araña defensiva que había tejido el Arenas sobre el césped del Suárez Puerta. Las líneas no lograban conectar entre sí, sobre todo en el triángulo de Isi Ros, Cayarga y Kevin Bautista, con Raúl Rubio intentando hacer la guerra por su cuenta arriba para arañar algún balón peligroso.

Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal (Guzmán, min. 83), Babin, Borja Granero, Osky, Adri Gómez, Gete (Santamaría, min. 62), Isi Ros (Quicala, min. 62), Berto Cayarga (Raúl Hernández, min. 76), Kevin Bautista y Raúl Rubio (Javi Cueto, min. 76). 0 - 0 Arenas de Getxo Anartz; Sillero, Paul Álvarez, Pablo García, Zabaleta (Saká, min. 85), Sustatxa (Troncho, min. 73), Verde, Álex (Galder, minuto 90), Baba, Mattheus (Zabala, min. 73) y Collado. Árbitro Álvaro Rodríguez (comité madrileño). Mostró tarjetas amarillas a Isi Ros, Kevin Bautista y Zabala.

Incidencias Partido de la jornada 12 de liga en el Suárez Puerta, disputado bajo una intensa lluvia.

La tromba de agua que caía sobre el Suárez Puerta tampoco ayudaba a que los jugadores blanquiazules se sintiesen cómodos sobre el campo en la primera media hora, en la que ni siquiera se acercaron a la portería defendida por Anartz. Sólo un disparo forzado de Kevin Bautista inquietaba al Arenas, que a esas alturas de partido estaba más preocupado en atacar que en defender.

Como casi siempre que el Real Avilés no está fino en ataque, el balón parado es su zona de seguridad. Así llegaba en el minuto 35 la primera ocasión clara de los locales en un balón colgado por Berto Cayarga que, tras un intento de remate de cabeza dentro del área, le caía a Adri Gómez para rematar al larguero al intentar salvar al meta del Arenas.

A falta de mejores llegadas, el Avilés encontró ese filón en la recta final de la primera parte gracias a los lanzamientos de falta sobre el área rival. Borja Granero tuvo en sus botas el primer gol del partido después de un despeje defectuoso de la defensa vasca, pero el disparo se fue desviado junto al palo.

Esas dos jugadas les sirvieron a los blanquiazules al menos para hacer dudar atrás a un Arenas que había llevado el partido a su terreno durante casi toda la primera mitad, aunque sin sacarle partido en el marcador antes de pasar por el vestuario.

Mejoría tras el descanso

El Real Avilés empezó más entonado la segunda parte. Los papeles se intercambiaron con el Arenas y el equipo de Dani Vidal adelantó líneas para devolverle la presión al rival. Los avilesinos empezaron a pisar más campo visitante que local, mientras que los vascos fiaban su peligro a contraataques peligrosos en los que Baba siempre es una amenaza por su velocidad y potencia.

Ampliar Santamaría intenta un remate de cabeza en la recta final del partido. Pablo Nosti

Dani Vidal apenas esperó poco más de un cuarto de hora para poner toda la carne en el asador en ataque. Santamaría y Quicala sustituyeron a Gete e Isi Ros para refrescar piernas en un terreno de juego pesado e intentar meterle una velocidad más al juego del Real Avilés. El cambio hizo efecto, porque los blanquiazules se volcaron sobre el área vasca, con más jugadores en ataque, y a punto estuvo Santamaría de adelantar a los locales en una doble ocasión que acabó con una petición de videoarbitraje en la que el colegiado descartó que hubiese penalti.

Vidal redobló su apuesta ofensiva con Raúl Hernández por Cayarga y Javi Cueto en sustitución de un fatigado Raúl Rubio. La pareja Quicala-Cueto combinó bien en la recta final del partido por la parte derecha del ataque, con dos ocasiones, la primera muy clara que no pudo materializar en el primer palo el delantero gijonés.

El Arenas no perdió nunca la compostura, a pesar de las embestidas locales sobre su área y esperó paciente para intentar aprovechar algún contraataque. El mal menor para los vascos era sumar su primer punto fuera de casa esta temporada. Y el Real Avilés, aunque quería ganar y dormir líder, tampoco puede desdeñar un empate que lo sitúa con 21 puntos en tercera posición, a la espera del resto de la jornada.