Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, no da pistas: «Podemos jugar con dos delanteros, un mediapunta o tres en el medio»

Dani Vidal tuvo trabajo en la rueda de prensa previa a la visita del Real Avilés Industrial al Real Madrid Castilla este sábado, a ... partir de las 21 horas en Valdebebas. Muchas preguntas y, como siempre, el joven técnico catalán no escatimó detalles en sus respuestas, demostrando una vez más su facilidad de palabra.

El preparador blanquiazul no está preocupado por las ausencias de Santamaría, lesionado, y Berto Cayarga, sancionado. «Ya en su día cuando hemos perdido jugadores la gente a la que le tocó jugar lo hizo muy bien y espero que el efecto siga siendo el mismo». Además, matizó que «ojalá lo de Santa sea para algunos días menos que un mes».

De cara a la alineación, Vidal tiene sobremanera tres opciones para formar en ataque: dos delanteros puros (Rubio y Javi Cueto), un mediapunta (Pablo Álvarez) o Kevin Bautista como tercer centrocampista. «Son diferentes opciones, cada una nos da unas cosas y nos quita otras y todavía tenemos que acabar de decidir, aunque no vamos a dar pistas». Además, recordó que «en función de cómo vaya el partido también podemos variar».

«Son un filial muy filial, que enlaza cuatro derrotas y ahora tres victorias, pero con el paso de las jornadas irá a más seguro»

Sobre la visita a una instalación apetecible como es la ciudad deportiva de todo un Real Madrid, «evidentemente son partidos que a todos gusta jugar, pero en ese aspecto tenemos un grupo muy responsable y todos tienen claro que valen lo mismos los puntos en el campo del Madrid que en el resto de estadios». Así, «afrontamos el partido con muchísima normalidad, sabiendo que nos enfrentaremos a un rival muy complicado, con críos que en breve veremos en Primera o en Champions, algunos ya han participado con el primer equipo, pero vamos con las garantías de haber hecho una buena semana, de tener las cosas claras y seguro que tendremos nuestra oportunidad allí».

Para Dani Vidal, el Castilla es un filial «muy filial. Empiezan ganando, pierden cuatro partidos seguidos, ahora ganan tres seguidas... Durante la temporada son equipos que crecen muchísimo cuando empiezan a cogerle el pulso a la categoría, aunque es cierto que a nivel de alineaciones es más difícil preparar los partidos porque depende mucho de los jugadores internacionales que tengan, de si suben o no con el primer equipo... en ese sentido desvirtúan un poco la categoría». En todo caso, «juegue quien juegue es un equipo con un nivel técnico altísimo, muy rápido, que aunque suela tener la posesión te hace daño cuando te pilla en situaciones a campo abierto».

Para frenar eso, los jugadores del Real Avilés tienen que estar «muy ordenados en fase defensiva, pendientes de que a nivel individual no nos superen. En lo colectivo puedes ajustar la presión, pero si con un control te limpian no tienes nada que hacer». Del mismo modo, «con balón también tenemos que saber qué hacer y jugar hacia adelante, muy concentrados en la individual para ganar duelos».

«Lejos de nuestra área»

Aunque no quiso dejar claro a qué altura se situará el equipo para defender las virtudes ofensivas del Castilla, Dani Vidal reconoció que «nuestra idea es hacerles un partido incómodo. La situación en el campo la marcará cómo empiece el partido, pero tengo claro que cuanto más lejos de nuestra área los tengamos, mejor. Nosotros, con nuestros matices, intentamos adaptarnos al rival, pero queremos que nuestras señas de identidad sigan presentes».

Preguntado por la situación de Eze y Viti, dos jugadores llamados en verano a ser importantes y que apenas están teniendo participación, el técnico desveló que el lateral leonés «no estuvo al cien por cien físicamente hasta la semana cuatro de competición, aunque tuvo que jugar en la primera jornada con molestias». Vidal asume que «es más fácil hacer cambios de mediocampo hacia adelante, aunque la próxima semana, en la que tenemos tres partidos, habrá minutos, en mayor o menor medida, para todos, y será a partir de ahí cuando el rendimiento de los jugadores marcará su participación. Cuento con todos».

Por último, Vidal, todo un 'matafiliales', huye de las estadísticas, pues «muchas veces mereces ganar o perder más allá del resultado», aunque «ojalá podamos ampliar esas buenas estadísticas».