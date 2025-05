Aarón Escandell, portero del Real Oviedo: «Debemos tener en la cabeza nuestro objetivo, que es ganar»

Levante, Mirandés, Elche y Rel Oviedo parecen los llamados a repartirse los dos puestos de ascenso directo a Primera División y por eso ... la tentación de mirar en exceso a los rivales es un riesgo que sobrevuela el ambiente. Esa situación se da mucho entre los aficionados, pero los profesionales intentan alejarse de todo ello, como explicó Aarón Escandell: «No miramos el calendario, miramos nuestro próximo rival que es el Tenerife, estamos super activados porque tenemos ganas de prepararlo, de llegar allí e intentar llevarnos los tres puntos». Con todos los partidos jugándose a la misma hora, el portero no quiere saber de otros campos: «Espero que no me llegue ninguna información, es algo que no podemos controlar, debemos tener en nuestra cabeza nuestro objetivo que es ganar el siguiente partido y después acabar la última jornada en casa con otros tres puntos».

Aarón no sólo dice las cosas. Sus hechos acompañan al discurso: «El Mirandés jugó de lunes y yo no lo vi, estaba en casa con mi mujer, mi familia y no le eché cuentas». Eso no significa que no supiese lo que pasó porque «al final, los amigos te hablan y te dicen lo que pasa» pero él echó mano de un trabalenguas para explicar lo que desea: «Vamos a intentar controlar lo que podemos controlar, que es el siguiente partido, porque si intentamos controlar también lo que no está en nuestras manos nos descontrola de lo que podemos controlar, 'focus' en el siguiente partido y no hay más».

Más motivación

«Paunovic tocó la tecla de creer, de apretarnos las tuercas, de que cambiemos el chip», afirma del entrenador

Cuando el Oviedo anunció la destitución de Javi Calleja fueron muchas las voces que criticaron la maniobra de prescindir del técnico a falta de diez partidos para el final de la temporada. Los cinco triunfos y tres empates cosechados por el técnico serbio han acallado cualquier crítica. Además, de los números, el portero valenciano destaca otros aspectos de su trabajo: «Tocó la tecla de creer, de apretarnos las tuercas, de que cambiemos el chip». No se trata de criticar el trabajo de Calleja, pero sí ve que Paunovic: «Tiene esa actitud, esa hambre que nos ha transmitido, que nos hace que cada partido salgamos a morder y que creamos y que saquemos los tres puntos».

Una muestra es la capacidad de desequilibrar encuentros en los minutos finales. «El otro día, después del error del penalti, que yo pensaba que lo iba a meter, todo el mundo lo pensaba porque es Santi, pero es verdad que no dejamos de creer, no dejamos de luchar y al final cayó de nuestro lado la moneda y logramos los tres puntos», recordó Aarón, que también ve un factor importante en el buen estado general del equipo: «Estamos bien físicamente, también gracias al cuerpo técnico que está regulando mucho esa fase para que los jugadores lleguemos con esa chispa, con ese descanso mental sobre todo, porque más allá de lo físico en este tramo de liga es muy importante lo mental y lo están haciendo muy bien».

Seguro que dentro de la afición son muchas las voces que dan por sumados los puntos ante el Tenerife. Los canarios ya han perdido la categoría, pero no han perdido la fuerza de competir y han estado vivos en casi todos sus encuentros con Cervera. Aarón lo tiene claro: «Para mí es uno de los partidos más difíciles, es un partido trampa, pensamos que no van a competir y para nada. Encima es un técnico que ha estado aquí, que tendrá ganas de demostrar todo lo que no pudo demostrar aquí».