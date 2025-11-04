El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Agudín disputa un balón con el osasunista Moncayola. R. O.

Agudín entra en el club de los 'precoces' del Oviedo

El canterano se estrenó en liga después de hacerlo en la Copa y se convierte en el quinto más joven en hacerlo en la máxima categoría

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

Una de las mejores noticias para el Real Oviedo en los dos últimos encuentros ha sido la irrupción del joven Pablo Agudín en el equipo. El avilesino debutó en el encuentro de Copa del Rey y el lunes se estrenó en Primera División. En ambos encuentros mostró desparpajo y por las palabras de Luis Carrión parece que tendrán continuidad.

Tras el encuentro, el técnico afirmó que Agudín «se ha ganado el debut, no se lo he regalado yo». No tienen duda de que esta apuesta «tiene que ser el principio de algo bueno para él y para el Real Oviedo».

El futbolista entra en un selecto club de los cinco jugadores más jóvenes en debutar con el Real Oviedo en Primera División. El estreno del atacante en la máxima categoría se produjo con 17 años, 11 meses y 25 días, lo que le pone como el quinto más joven en hacerlo.

Además, por delante de él en la lista, hay dos que lo hicieron en circunstancias peculiares. Se trata de Iván Casquero y Helio Álvarez, que se estrenaron en la temporada 95-96. En concreto fue en la última jornada, cuando había futbolistas sancionados y coincidió con compromisos internaciones de algunos jugadores. Entonces, los azules se enfrentaron al Mérida. Casquero debutó con 16 años, 10 meses y 12 días, mientras que Helio lo hizo con 17 años, 1 mes y 25 días.

En la tercera posición de este rankig está Iván Ania, que posteriormente se consolidó en el primer equipo azul. Además, lo hizo en un derbi, en la campaña 94-95, cuando contaba con 17 años, 7 meses y 18 días. El último que mejora el registro de Pablo Agudín es Chus Alonso, que en la temporada 34-35 debutó con 17 años, 8 meses y 13 días, además lo hizo marcando dos goles.

