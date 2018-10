Anquela: «Es un triunfo que necesitábamos» Saludo entre Anquela y Ramis, antes del choque. / PIÑA Anquela, que cumplía 50 partidos en el banquillo azul, cree que hicieron méritos para no haber sufrido tanto para ganar el encuentro R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 8 octubre 2018, 02:16

Por encima de todo Juan Antonio Anquela ayer se quedaba al término del encuentro con una victoria que consideró «muy importante». «La necesitábamos», subrayó el técnico que aparcó otras cuestiones como su aniversario en el banquillo azul -cumplió ayer cincuenta partidos- o el cambio de sistema. «Por encima de todo está el triunfo», zanjó.

Aunque reconoció algunos apuros al final -«sin sufrir no se consigue nada», dijo- el entrenador considera que, en líneas generales, «creo que hemos creado más ocasiones que el rival y más claras». Incluso apuntó que al descanso tenía que estar el partido «medio resuelto», aunque asume que «resulta normal sufras ante un equipo como el Albacete», que llegaba invicto al Tartiere.

Sobre el cambio a los tres centrales, el jienense dijo que pensaba que así «íbamos a estar mas cómodo y rendir mas», pero dejó claro que «eso no significa que vayamos a jugar así, cambiaremos cuando nos interese». A este respecto, recordó que el pasado año ya usaron ese dibujo con buenos resultados. También dio valor a haber dejado la portería a cero por segunda vez esta temporada, hemos logrado mantener la puerta a cero, los chavales han dado un buen nivel y a seguir.

Más Real Oviedo Ramis se quejó de la labor arbitral por el gol del Real Oviedo

El técnico insistió en que «las victorias son lo único que cuenta en el fútbol y la hemos conseguido haciendo las cosas relativamente bien, hemos sufrido, no debimos haber sufrido tanto, pero esto funciona así». Ahora, quiere dar continuidad al triunfo: «A ver si somos capaces de encadenar un par de resultados buenos y seguir peleando, porque esto va a ser muy largo y complicado».

Anquela no quiso entrar en polémicas con Ramis por sus quejas del árbitro y recordó que el pasado domingo el perjudicado fue su equipo.

Respecto al hecho de cumplir medio centenar de partidos al frente del banquillo azul, el entrenador comentó que «a mí lo que más me gusta es que hemos ganado, yo me he enterado porque me lo han dicho». «Ojalá sean muchos más porque esa es mi mayor ilusión», concluyó.