Carlos Corberán, en la sala de prensa del Valencia. VALENCIA CF
Valencia - Real Oviedo, el lunes a las 21 horas

Carlos Corberán, entrenador del Valencia, advierte de los peligros del Real Oviedo pese a su mala clasificación

El técnico del Valencia destacó la buena imagen de los azules ante el Barcelona y que se trata de un equipo histórico y con mucha ilusión

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:08

El Real Oviedo ha perdido cinco de los seis encuentros que ha disputado hasta el momento, pero eso no hace que desde Valencia se vea el compromiso ante los ovetenses como fácil. Al contrario, el entrenador del conjunto valenciano, Carlos Corberán, fue claro este sábado en sus advertencias.

«Si nosotros no fuéramos profesionales y no analizásemos el rival, podríamos caer en el error de que el Real Oviedo es un equipo fácil», indicó el técnico del equipo 'che'. Además, añadió que «ni la posición en la clasificación tras seis jornadas, ni el hecho de que estuvieran en Segunda la temporada pasada, son indicativos de su capacidad competitiva», comentó el técnico en la rueda de prensa previa al encuentro.

En la misma línea, dijo que habían analizado al conjunto carbayón y que son conscientes de la «la exigencia del partido». Corberán también hizo referencia al enfrentamiento de los azules con el Barcelona, en el que pese a la derrota entiende que «demostraron una cara muy competitiva y pusieron en dificultades a un equipo como el Barcelona».

«Defienden diferente»

También concretó sobre algunos aspectos del juego de los de Veljko Paunovic. «Defienden de manera diferente a muchos otros y, aunque todavía no han logrado demasiados goles, buscan asociarse, atacar y generar desequilibrio», explicó el técnico valenciano. Finalmente, afirmó que el Real Oviedo es «es un histórico de Primera que vuelve con mucha ilusión y eso se nota».

