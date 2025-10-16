El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Cazorla es la única baja para el partido de este viernes Real Oviedo - Espanyol

El capitán no entra en la lista de Luis Carrión que tiene a los otros 24 jugadores con ficha del primer equipo

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:32

Santi Cazorla es el gran ausente de la primera lista de convocados de Luis Carrión para el partido del Real Oviedo-Espanyol (mañana viernes a las 21 horas). El capitán sigue con molestias en la rodilla izquierda y necesitará más tiempo para recuperarse. Los cuatro internacionales sí que entraron en la convocatoria que no tiene presencia de jugadores del Vetusta. Durante el entrenamiento, el equipo recibió la visita de Jesús Martínez.

Los 24 jugadores convocados por Carrión son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas, Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Ovie, Oier Luengo, David Carmo, Brandon, Brekalo, Álex Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lucas Ahijado y Javi López.

No hubo muchas pistas durante la semana sobre el equipo inicial que sacará Carrión que esperará para ver cómo se encuentran los internacionales después de sus viajes, lo que puede provocar algunas variaciones con respecto al equipo que jugó en la última jornada de Liga.

Los azules se concentrarán mañana a partir de las 13.15 horas en el hotel Monumental Naranco a la espera de un partido que será dirigido por el balear Busquets Ferrer, con la asistencia en el VAR del castellano-manchego Pizarro Gómez.

