Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «Nunca tuve nada que ver con las decisiones del club»

El capitán del Real Oviedo, Santi Cazorla, salió al paso de los rumores que circulaban en los últimos días tras la destitución de Veljko Paunovic. En su comparecencia ante los medios, el jugador mostró una mezcla de tristeza, gratitud y firmeza: «Antes de vuestras preguntas me gustaría agradecer a Paunovic, con el que tengo una gran relación y pude hablar con él ayer personalmente. Agradecerle todo su trabajo y lo que hemos conseguido, forman parte de la historia de este club para siempre», declaró.

Cazorla explicó que fue «el primero en entrar en su despacho una vez le comunicaron que estaba despedido» y confesó que «nos pilló a todos por sorpresa el despido». Aun así, mostró respeto por la decisión: «Hay que respetar las decisiones y ya, pero fue una sorpresa, sí».

El asturiano quiso detenerse especialmente en los bulos que lo señalaban como responsable de la salida del técnico: «No iba a hablar de esto, pero cuando afecta a mi familia y a mis seres queridos tengo que dejar las cosas claras». Aseguró que «nunca he tenido que ver en las decisiones del club» y pidió que se le valore por su rendimiento: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, si estoy viejo o acabado, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir».

Sobre el regreso de Luis Carrión al banquillo, el mediocentro no dudó en respaldarlo: «El club ha apostado por Luis, es un viejo conocido y ha llegado con la misma ilusión que entonces. Los compañeros están contentos». También envió un mensaje de unión a la afición: «Tenemos dos opciones: matarnos entre todos o morir juntos. Por encima de cualquier jugador o entrenador está el club».

De cara al próximo encuentro ante el Espanyol, Cazorla recordó que «no podemos estar jugando finales en la jornada 9». No obstante, subrayó la importancia de sumar cuanto antes: «Hay que salvar la categoría, pero con calma y trabajo». En lo físico, Cazorla se mostró optimista: «De la rodilla estoy mejor. Este parón me ha venido muy bien porque contra Barcelona y Levante sufrí bastante dolor. El objetivo es jugar con buenas sensaciones».