Javier Calleja (Madrid, 1978) acaba de regresar de su primera experiencia en un banquillo extranjero en el Al Riyadh, en Arabia saudí, después de una ... destitución que poco tuvo que ver son los resultados. Los que querían asemejarla con lo que vivió en el Real Oviedo se equivocan y él lo explica en su primera charla tras haber pasado por el banquillo azul. Le sigue doliendo su cese en el Tartiere, está seguro de que hubiese conseguido el ascenso y tampoco entendió la salida este año de Veljko Paunovivc. Se rebgela cotnra la falta de continuidad de los proyectos deportivos y ahora espera una nueva llamada que le lleve a otro banquillo ya sea en España o fuera de nuestras fronteras.

-Acaba de cerrar su etapa en Arabia Saudí. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-Muy positiva. A nivel personal ha sido muy enriquecedora porque es un país y una cultura totalmente diferente. Y en lo deportivo igual: la liga está creciendo muchísimo, cada vez llegan futbolistas de más nivel y las plantillas son muy competitivas.

-¿Ha llegado a entender la decisión de su despido del Al Riyadh?

-Sí, en parte porque la veía venir. No tuvo que ver con resultados, que eran buenos, sino con temas extradeportivos derivados de la salida del director deportivo que me llevó allí. Nos vimos en medio de un conflicto interno y creo que al final el presidente quiso deshacer todo lo que había hecho ese director deportivo.

-¿Tiene alguna similitud con su salida del Oviedo?

-No, ninguna. Es verdad que las dos salidas no las entiendo a día de hoy, pero son circunstancias totalmente diferentes. En el Oviedo fue porque vieron que el último mes los resultados no eran los que queríamos todos. Fue una racha negativa, decidieron buscar un revulsivo, buscar otra persona que pudiese devolver los buenos resultados que habíamos tenido durante el resto de la temporada, en esta ha sido todo extra deportivo y sin ningún tipo de explicación.

-En Oviedo había estado cuatro jornadas sin ganar ¿fue poca paciencia?

- Sí, sí, ahí no me bajo el burro. El equipo estaba funcionando, estaba rodado, creo que el trabajo estaba siendo muy bueno y los objetivos se consiguen a final de temporada. Todos los que conocemos la Segunda División la hemos vivido. Hay momentos en los que sabes que lo vas a pasar mal y que va a haber rachas que no queremos ningún entrenador que se produzcan pero vienen porque hay mucha igualdad, porque hay muy buenos jugadores, porque no hay tanta diferencia entre un equipo y otro y vienen momentos en los que a lo mejor los resultados no acompañan y ahí es donde realmente hay que demostrar si se sigue confiando en el trabajo y en el cuerpo técnico que está o tomar una decisión, para mí muchas veces es muy fácil de tomar, y que no siempre se acierta y en este caso, para mí, la llegada de Paunovic creo que fue, como se ha visto al final de esta temporada, un éxito porque consiguió sacar máximo rendimiento en el poco tiempo que tuvo a una gran plantilla para conseguir al final el ascenso a Primera División y nos tocó a nosotros la otra cara de la moneda que fue el salir del equipo y no poder disfrutar del todo de ese sueño que todos teníamos.

-¿Cree que hubiese logrado el ascenso si hubiera seguido?

-Sin duda, convencido estaba y sigo convencidísimo. Se reunía todo para ascender, había un muy buen ambiente, había buenos jugadores, una buena plantilla, se estaba haciendo un buen trabajo, el equipo estaba prácticamente durante toda la temporada en los puestos para poder pelear por ese ascenso, nunca cayó. A pesar de esos cuatro partidos que estamos hablando, el equipo nunca salió de la zona de promoción y eso que sientes muchas veces que es el año, que toca, que se da todo para que se pueda producir, lo sentí desde el principio. Al final, Estoy convencido que de haber seguido en el puesto también habríamos ascendido.

-Hubo gente que utilizó su relación personal con Santi para criticarle. ¿Qué opina?

-Me parece mezquino e incomprensible. Santi es un gran profesional y la relación personal jamás afectó al trabajo. Ambos sólo queríamos lo mejor para el Oviedo.

-Su llegada al banquillo del Oviedo se produjo tras muchas negociaciones previas del club. ¿Le debilitó esa espera?

-No lo viví así. Mi entrevista con Jesús fue muy buena desde el principio y enseguida se decidieron por mí. Lo anterior no me perjudicó.

-El Oviedo ha hecho 14 cambios en la plantilla tras ascender. ¿Le parecen muchos?

-Conozco bien al grupo anterior, pero del nuevo sólo desde fuera. Primera y Segunda son categorías distintas y es normal buscar refuerzos. El tiempo dirá si eran necesarios tantos cambios.

-¿Cómo quedó su relación con la directiva y con el Grupo Pachuca?

-Siempre fue cordial y profesional. Cuando salí, cada uno defendió sus intereses y llegamos a un acuerdo. No he vuelto a hablar con ellos, pero no tengo mala relación.

-Pachuca ha tenido casi dos entrenadores por temporada. ¿Qué indica eso?

¿Qué no aciertan a la primera? (risas). Poca paciencia. En el fútbol se valora demasiado la inmediatez. Habría que mirar más el trabajo y la filosofía de los entrenadores, no solo tres o cuatro resultados.

-¿Le sorprendió la salida de Paunovic?

-Muchísimo. Hizo un trabajo brillante, logró un ascenso histórico y aun así se tomó una decisión muy rápida. A quienes llevamos años en el fútbol nos sorprende.

-Este año todos los equipos que entrenó están en Primera División (Villarreal, Alavés, Levante y Oviedo. ¿Cree que cumplirán los objetivos?

-Me da orgullo ver a clubes en los que trabajé crecer y lograr éxitos. Lo difícil ahora es mantenerse, pero deseo que lo consigan.

-¿Cuál es el futuro de Javi Calleja?

-Entrenar. La experiencia fuera de España me ha encantado, necesitaba nuevos retos. Si toca volver a salir, lo haré. Buscaré la mejor oportunidad para seguir entrenando en la élite.