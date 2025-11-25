El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Javier Calleja, durante su etapa como entrenador del Real Oviedo. Álex Piña

Javier Calleja

Exentrenador del Real Oviedo
«Estoy convencido que de haber seguido en el puesto también habríamos ascendido»

La llegada de Paunovic fue, como se ha visto al final de la temporada, un éxito, sacó el máximo rendimiento y logró el ascenso Primera División»

Chisco García

Oviedo

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

Javier Calleja (Madrid, 1978) acaba de regresar de su primera experiencia en un banquillo extranjero en el Al Riyadh, en Arabia saudí, después de una ... destitución que poco tuvo que ver son los resultados. Los que querían asemejarla con lo que vivió en el Real Oviedo se equivocan y él lo explica en su primera charla tras haber pasado por el banquillo azul. Le sigue doliendo su cese en el Tartiere, está seguro de que hubiese conseguido el ascenso y tampoco entendió la salida este año de Veljko Paunovivc. Se rebgela cotnra la falta de continuidad de los proyectos deportivos y ahora espera una nueva llamada que le lleve a otro banquillo ya sea en España o fuera de nuestras fronteras.

