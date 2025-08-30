El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

24 convocados, con Carmo y sin Luengo y Brandon

Veljko Paunovic abre la puerta de salida al central y el extremo dejándolos fuera de la lista

Ramón Julio García

Oviedo

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:13

Veljko Paunovic dió a conocer la convocatoria para el partido de esta tarde ante la Real Sociedad, que está compuesta por 24 futbolistas. La citación deja algunas pistas de los planes del club en esta recta final del mercado de fichajes. La ausencia de Brandon Domíngues y Oier Luengo parecen mensajes claros, ambos jugadores de que deben abandonar la plantilla antes del cierre del mercado. El portugués David Carmo se estrena en la convocatoria una vez gestionado su transfer internacional.

Los 24 jugadores convocados por Paunovic en busca de los primeros puntos de la temporada son: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Ilyas Chaira, Santi Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, Ovie Ejaria, David Carmo, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lamine, Omar Falah y Marco Esteban. Lucas Ahijado es la única baja obligatoria por lesión, mientras que Alberto Reina regresa a la lista después de cumplir un partido de sanción.

Los futbolistas azules se concentrarán en el Hotel monumental Naranco a partir de las 13 30 horas y ahí guardarán a que lleguen las 19 para medirse a la Real Sociedad. El colegiado del encuentro será Adrian Cordero Vega.

