David Carmo, nuevo jugador del Real Oviedo, tras pasar el reconocimiento médico en la Clínica Asturias. R. O.

David Carmo ya es del Real Oviedo

El central portugués, con pasaporte angoleño, jugará esta temporada como cedido por el Nottingham Forest y ya se entrenó con sus compañeros

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:11

Tal y como adelantó EL COMERCIO el pasado jueves, David Carmo ya es oficialmente jugador del Real Oviedo. El central llega cedido por ... el Nottingham Forest hasta el 30 de junio de 2026 y cubre una parcela que el club quería reforzar para contar con un central zurdo, un perfil inexistente hasta ahora. El nuevo jugador azul pasó el reconocimiento médico esta mañana en la Clínica Asturias y posteriormente se unió al trabajo con sus nuevos compañeros y estará en la convocatoria para el choque de mañana.

