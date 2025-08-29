David Carmo ya es del Real Oviedo

Tal y como adelantó EL COMERCIO el pasado jueves, David Carmo ya es oficialmente jugador del Real Oviedo. El central llega cedido por ... el Nottingham Forest hasta el 30 de junio de 2026 y cubre una parcela que el club quería reforzar para contar con un central zurdo, un perfil inexistente hasta ahora. El nuevo jugador azul pasó el reconocimiento médico esta mañana en la Clínica Asturias y posteriormente se unió al trabajo con sus nuevos compañeros y estará en la convocatoria para el choque de mañana.

Veljko Paunovic se refirió a su llegada y celebró contar con él: «Es un refuerzo importante para la defensa. Jugador con experiencia y que ha jugado a un nivel muy alto, necesitamos de gente que sabe lo que es jugar en esas ligas e incluso ser campeón con Olympiacos. Era el perfil que necesitábamos y para mañana puede estar disponible, no será titular pero estará en la convocatoria».

Carmo nació en Aveiro en 1999, y tiene nacionalidad angoleña y debutó con la selección absoluta en marzo de 2024 contra Marruecos. Tras pasar por la cantera del Benfica, recaló en el Braga y llegó a debutar con el primer equipo, antes de ser traspasado al Oporto en 2022 por 20 millones de euros. Tras jugar 28 encuentros con el Oporto se fue cedido por primera vez al Olympiacos y al término de esa temporada fue fichado por el Nottingham Forest, que lo mantuvo como cedido en el conjunto griego. En la temporada pasada jugó un total de 34 encuentros, incluyendo tres en la Europa League y sumó 2.450 minutos.

Con este fichaje, el Oviedo cuenta con cinco centrales en su plantilla y todo apunta a que se producirá una salida antes de que se cierre el mercado y todos los ojos están puestos en Oier Luengo, que tiene contrato hasta 2027 y propuestas de numerosos equipos de Segunda para jugar el próximo curso.