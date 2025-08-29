Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Hay que entender que ya se acabó la resaca del ascenso»

«Hay que entender que ya se acabó la resaca del ascenso y hay que agarrarse con todo lo que tenemos a la permanencia». El ... entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, lanzó este mensaje a sus jugadores en la previa de recibir este 30 de agosto a la Real Sociedad (19 horas) en el Carlos Tartiere y lanzó un nuevo reto: «Este sábado tenemos que demostrarlo ya, la permanencia es otro sueño que hay que cumplir y estamos enfocados. Todo lo que hagamos tiene que ser de Primera. No podemos dejar pasar esta oportunidad, hay que despertar del sueño del ascenso y demostrar que somos un equipo de Primera. Hay que jugar bien y correr más que el rival, y más jugando en casa».

No será sencillo ese estreno porque la Real Sociedad no vendrá de paseo a Oviedo: «Es un gran club y un equipazo. Están atravesando un cambio y lo están haciendo bien, sumando en los dos partidos. Son nuestro rival y le tenemos mucho respeto, pero queremos pelear por lo nuestro». Paunovic no se plantea vivir el parón sin puntuar: «No pienso en el parón de después. Hay que prepararse para competir al máximo, ganar los primeros puntos y meter los primeros goles. Lo que pase después, veremos».

De puertas a dentro las dos derrotas no han pasado factura: «El equipo ha hecho méritos para estar con confianza de cara a mañana. Todos tenemos ganas y somos optimistas, hay buen ambiente. Veo a la gente enchufada y con buenas sensaciones».

El avance de la competición también sirve para anotar donde estuvieron los errores más graves: «El primer partido fue distinto por la expulsión tempranera y contra el Real Madrid fue otro aprendizaje. Dos rivales duros ante los que el equipo dio la cara, en el segundo tiempo ante el Madrid demostramos que podemos ser protagonistas, eso buscamos. Ahora tenemos que aprender de lo vivido y hacernos fuertes en casa, ser protagonistas y junto a nuestra afición hay que ponérselo muy difícil a todos los rivales, también el de este sábado».

Lo primero para corregir errores es tener claro cuáles se están cometiendo y Paunovic parece tenerlos detectados: «Quiero mejorar en las pérdidas de balón y no tenerlas. Y cuando ocurren, hay que estar mejor situado. Eso lo hicimos bien en Segunda, pero esto es Primera y ahí te castigan más. Minimizar los errores es un objetivo».

La sequía goleadora del equipo también es un problema, pero el técnico serbio lo prefiere ver con ojos positivos: «Mañana tenemos otra oportunidad para que nuestros delanteros marquen. Queremos aprovechar nuestras oportunidades y celebrar la primera victoria».