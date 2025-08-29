El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo, durante un entrenamiento. Álex Piña
Real Oviedo - Real Sociedad

Veljko Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «Hay que entender que ya se acabó la resaca del ascenso»

Veljko Paunovic apuesta por mejorar los detalles que costaron las dos primeras derrotas y siente que se estrenarán ante la Real Sociedad

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:02

«Hay que entender que ya se acabó la resaca del ascenso y hay que agarrarse con todo lo que tenemos a la permanencia». El ... entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, lanzó este mensaje a sus jugadores en la previa de recibir este 30 de agosto a la Real Sociedad (19 horas) en el Carlos Tartiere y lanzó un nuevo reto: «Este sábado tenemos que demostrarlo ya, la permanencia es otro sueño que hay que cumplir y estamos enfocados. Todo lo que hagamos tiene que ser de Primera. No podemos dejar pasar esta oportunidad, hay que despertar del sueño del ascenso y demostrar que somos un equipo de Primera. Hay que jugar bien y correr más que el rival, y más jugando en casa».

