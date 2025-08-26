Las lecciones dejan sin puntos al Real Oviedo en su regreso a Primera División

Las dos primeras jornadas de liga en Primera División han dejado el casillero de puntos y de goles del Real Oviedo en blanco. Lo ... que sí ha cargado el equipo de Veljko Paunovic es la mochila de lecciones, ya que en solo dos encuentros ha recibido varias muestras evidentes de lo que es la máxima categoría.

El encuentro del pasado domingo ante el Real Madrid dejó como una de las notas positivas la sensación de que las últimas incorporaciones, en especial la de Dendoncker, pueden aportar al equipo carbayón la experiencia y aplomo que ha evidenciado que necesita en las dos primeras jornadas del campeonato de Primera.

Ya lo hizo después de la primera cita ante el Villarreal y el domingo Veljko Paunovic repitió su mensaje. «La Primera División volvió a darnos una nueva lección. Aquí te castigan si tienes errores inocentes», sentenció el técnico en su análisis del encuentro ante el Real Madrid. El técnico lamentó que los fallos que les costaron goles «son cosas del fútbol, pero sí que hay un aprendizaje».

Los dos primeros encuentros han dejado como primeras conclusiones que esta temporada el técnico está menos aferrado al sistema de lo que estaba la pasada temporada. En sendos encuentros ha modificado el dibujo en busca de soluciones.

En la jornada inaugural, frente al Villarreal, el entrenador apostó de inicio por su clásica defensa de cuatro. Sin embargo, al descanso, cuando el equipo iba perdiendo y tenía un jugador menos por la expulsión de Reina, cambió. Los azules pasaron a jugar con tres centrales con la incorporación de Marco Esteban al terreno de juego para sumarse a Dani Calvo y Oier Luengo en el eje de la zaga ante la ausencia por sanción de Costas.

Por el contrario, el domingo el de los tres centrales fue el dibujo elegido para empezar el choque. Era una posibilidad que se había manejado durante la semana, pero presentó un cambio sobre lo esperado que fue la ubicación de los jugadores.

En las últimas temporadas la pareja de centrales del Real Oviedo la forman David Costas, a la derecha, y Dani Calvo, a la izquierda. En caso de que juegue Oier Luengo siempre lo hace en la derecha y, hasta el domingo, en la defensa de tres David Costas actuaba como libre. Ante el Real Madrid se cambió el orden, ya que David Costas pasó a la derecha, probablemente buscando que se hiciera cargo del marcaje de Mbappé, mientras que Dani Calvo actuó como libre y Oier Luengo en la izquierda. Al vasco el costado zurdo le trajo problemas a la hora de la salida de balón y tuvo algunos apuros.

Tras el descanso, con desventaja en el marcador, el técnico volvió a la defensa de cuatro y eso, junto a la entrada de Hassan, le dio mucha más profundidad al equipo.

En el resto del once las opciones del entrenador han estado condicionadas por la disponibilidad de efectivos. Muestra de ello, lo poco que ha tardado Dendoncker en hacerse con la titularidad en el centro del campo. El belga, con solo cuatro sesiones completas con el grupo asumió las manijas en el terreno de juego.

El flamante fichaje oviedista dejó claro que se trata de un futbolista con experiencia y al que no le va a pesar la responsabilidad de convertirse en el líder de la medular azul.

Ante el regreso de Reina, tras cumplir sanción, además de la recuperación de Colombatto y la puesta a punto de Ovie Ejaria, es probable que el técnico se plantee nuevas alternativas para el centro del campo.

Por el momento el único que parece intocable, como viene sucediendo desde la llegada de Paunovic al banquillo azul es Sibo. También lo es Ilic, pero en este caso su posición ha ido variando desde más retrasado a segundo delantero y también en la banda derecha.

Otra cuestión que quedó clara anteayer es que el técnico tiene gran confianza en Brekalo, ya que dejó fuera de la convocatoria a Brandon Domingues e hizo debutar al croata con solo tres entrenamientos con el equipo. En la delantera, por el momento no hay variaciones con Salomón Rondón como titular y Fede Viñas como recambio. Álex Forés no se ha estrenado todavía.