Dendoncker, cerca de reforzar la medular del Real Oviedo El centrocampista belga, apartado en el Aston Vila, está muy cerca de aceptar la oferta realizada por el conjunto ovetense

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 17 de agosto 2025, 21:08

Tras el fracaso en la contratación del centrocampista serbio Nemanja Maksimović, el Real Oviedo volvió al mercado internacional a buscar un centrocampista con experiencia para la medular. Sobre la mesa nombres como el de Marko Grujic, en la actualidad en las filas del Oporto, se pusieron sobre la mesa.

Sin embargo, uno de los que está cerca de llegar es el belga Leander Dendoncker, que pertenece al Aston Vila y está apartado del equipo, ya que no cuenta para el técnico español Unai Emery.

Hace varias semanas Veljko Paunovic se puso en contacto con el jugador para presentarle una propuesta. El técnico serbio fue el encargado de trasladar al futbolista el interés de contar con él, pero también le expuso las condiciones económicas en las que la operación encajaría para el equipo ovetense.

En un primer momento, el belga no parecía muy por la labor, pero sí trasladó la conversación que mantuvo con Paunovic a su hermano y en la actualidad casi su representante. La operación ha ido avanzando en los últimos días y todo apunta a que se puede cerrar en breve para que el centrocampista recale en las filas del conjunto ovetense.

Leander Dendoncker, a sus 30 años, es un jugador que encaja en lo que busca el conjunto ovetense, por su perfil como jugador, pero también por su amplia experiencia en competición de alto nivel. Como curiosidad, no tendría problemas para su adaptación, ya que habla perfectamente español. Además, se trata de un jugador que no solo valora las condiciones económicas y deportivas, ya que tiene otro tipo de inquietudes personales que pueden ayudar a que tome la decisión de aceptar la oferta del conjunto ovetense.

Dendoncker se formó en las categorías inferiores del Anderlecht y fue pasando por todas las selecciones inferiores de Bélgica hasta llegar a la absoluta, en la que fue un jugador destacado y suma 32 convocatorias. El Wolverhampton pagó 14 millones al Anderlecht.

Posteriormente, una vez asentado en la Premier, acabó recalando en el Aston Villa, por una cifra cercana a los 15 millones de euros hace un par de temporadas. Tiene contrato con el conjunto de Villa Park hasta el próximo 30 de junio, pero actualmente está apartado del equipo y no entrena con la primera plantilla. El Aston Vila lo cedió al Nápoles y al Anderlecht, con el que la pasada temporada disputó 43 encuentros.

Se trata de un jugador que «recorre muchos kilómetros», según dicen los que le conocen bien. No destaca por su velocidad ni por un exquisito toque de balón, pero es un futbolista del perfil que busca Paunovic para apuntalar el centro del campo oviedista.