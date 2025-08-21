Dendoncker: «Siempre ha sido un sueño para mí jugar en España» El nuevo jugador del Oviedo fue presentado oficialmente y se siente preparado para jugar el domingo

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 21 de agosto 2025, 16:41

El belga Leander Dendoncker llega con ilusión y ganas de aportar desde el primer momento al Oviedo. Con un contrato por dos temporadas, el centrocampista destacó la pasión que se respira en el club y la oportunidad de cumplir un anhelo personal: jugar en LaLiga: «Siempre ha sido un sueño para mí jugar en España».

Su apuesta puede parecer arriesgada, sobre todo porque asumió que apenas conocía nada de su nuevo equipo hasta ahora: «Para ser honesto, cuando me hablaron del Oviedo no sabía mucho, pero sabía que acababan de subir y que estaba Santi Cazorla. Yo jugué contra él en Inglaterra. Cuando mi agente me dijo que había interés, no lo dudé».

Veljko Paunovic tuvo mucho peso en su decisión final: «He hablado con el míster varias veces y desde el principio tuve un buen sentimiento. Ahora estoy aquí para ayudar al equipo y al club y voy a hacer todo para que podamos vivir buenos momentos juntos». La claridad del técnico serbio terminó por animarle: «Solo me dijeron buenas cosas y lo más importante es que aquí la gente tiene mucha pasión y que el equipo juega con mucha energía. Eso es algo que me gusta. Siempre hay que dar todo en el campo para tener un buen resultado».

Su debut podría llegar ante el Real Madrid, en el Carlos Tartiere: «Todos sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero jugamos en casa. Tenemos que pelear todos los partidos. Contra el Madrid hay que estar bien organizados y ojalá tengamos momentos también para atacar. Hay que creer en que podemos hacer un buen partido». Tampoco tuvo reparos en hablar de su estilo de juego: «Me gusta correr, defender y atacar. 'box to box', eso es lo que me gusta. Ayudar al equipo defensivamente, pero también llegar al área cuando atacamos».