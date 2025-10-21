El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Detenidos siete hinchas radicales por herir a dos policías en el 'play off' de ascenso entre el Real Oviedo y el Mirandés

Cuatro de los acusados pertenecen al grupo de los 'Symmachiarii', mientras que los tres restantes -dos detenidos en Valladolid y uno en Madrid- forman parte de 'Valladolid 1984', hermanados con los primeros

E. C.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:31

La Policía Nacional ha detenido a siete hinchas radicales por su presunta participación en los altercados contra el cuerpo policial en el 'play-off' de ascenso entre el Real Oviedo y el C.D. Mirandés de la pasada temporada, en los que un grupo de radicales causaron lesiones a dos agentes en los aledaños del estadio Carlos Tartiere.

Según explica el cuerpo en un comunicado, los hechos se produjeron antes del encuentro, cuando el autobús del equipo local se acercaba al estadio. Entonces, los detenidos «trataron de apartar el vallado, golpearon y lanzaron objetos contundentes» a los policías, provocando que dos miembros de la Unidad de Intervención policial (UIP) sufrieran lesiones.

Cuatro de los acusados, detenidos en la capital asturiana, pertenecen al grupo de los 'Symmachiarii', mientras que los tres restantes -dos detenidos en Valladolid y uno en Madrid- forman parte de 'Valladolid 1984', hermanados con los primeros.

Los arrestados están acusados de delitos de desórdenes públicos y atentados contra agente de la autoridad, además de la propuesta para sanción administrativa por infringir la ley contra la violencia en el deporte, la cual acarrea multas de hasta 60 mil euros, explica la Policía.

