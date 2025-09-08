Dudas y ausencias en la vuelta al trabajo de la plantilla del Real Oviedo Además de los seis internacionales, Brekalo, Ovie Ejaria y Chaira no se entrenaron este lunes con el grupo por problemas físicos

Paunovic da indicaciones a sus hombres en el regreso de los azules a los entrenamientos en El Requexón.

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 8 de septiembre 2025, 23:05 Comenta Compartir

El Real Oviedo, tras dos días de descanso, comenzó este lunes a preparar el compromiso del próximo sábado ante el Getafe (14 horas) y lo hizo con un entrenamiento marcado por las ausencias y también por varias dudas debido a los problemas físicos de varios futbolistas.

La vuelta al trabajo de los ovetenses tuvo un claro ambiente festivo, ya que la sesión fue de puertas abiertas. En las instalaciones de El Requexón se dieron cita dos centenares de aficionados azules, la mayoría niños en su último día de vacaciones escolares, que aprovecharon para hacerse fotos y recabar autógrafos con los jugadores.

En la sesión hubo las seis ausencias previstas: las de los jugadores internacionales del conjunto azul. David Carmo, Sibo, Rahim, Rondón, Fede Viñas y Moldovan son los futbolistas que aún siguen con sus selecciones y que se irán incorporando a lo largo de la semana. No fueron, sin embargo, las únicas ausencias en la sesión de entrenamiento, ya que otros tres futbolistas, además de Lemos, no pudieron trabajar con el resto de compañeros. Se trató de Brekalo, Ilyas Chaira y Ovie Ejaria.

En el caso de Chaira, el jugador sigue con el proceso de recuperación del esguince en su tobillo izquierdo que le obligó a retirarse en el encuentro ante la Real Sociedad cuando se llevaba media hora de juego. En principio, deberá esperar un par de semanas más antes de poder incorporarse al trabajo con el equipo.

También el centrocampista Ovie Ejaria arrastra molestias desde el duelo ante el conjunto donostiarra y todo parece apuntar a que será baja para el próximo sábado.

Y, finalmente, en el caso de Brekalo, el club informó que se quedó en el gimnasio por precaución debido a unas molestias físicas que arrastra. Se espera que a lo largo de la semana se vaya incorporando al trabajo con el resto de compañeros y entre en la convocatoria para el encuentro en el Coliseum.

También hubo algunas buenas noticias para el técnico Paunovic, que fueron la presencia del lateral Lucas en la sesión. El canterano no pudo entrar todavía en ninguna convocatoria y todo apunta a que estará listo para la de este fin de semana. Otra de las gratas sorpresas para el titular del banquillo del Real Oviedo es que el centrocampista Colombatto lleva desde hace tres semanas entrenándose con el resto de compañeros y cada vez tiene más opciones de estrenarse en Primera División. En el caso de que se confirme la ausencia de Ovie Ejaria, aumentan sensiblemente las posibilidades de que el argentino disfrute de sus primeros minutos de la temporada, incluso formando parte del once inicial.

En el encuentro ante la Real Sociedad la medular azul la formaron Dendoncker, Reina y Ovie Ejaria. En el caso del belga, parece indiscutible para el técnico, mientras que las otras dos plazas están más abiertas. Sibo, Reina, Ilic, Cazorla y el mencionado Colombatto pelearán por hacerse con una de ellas.

La sesión de entrenamiento de este lunes comenzó a las once de la mañana y, tras el habitual calentamiento, el equipo realizó trabajo táctico. El balón fue protagonista en toda la sesión, con especial insistencia por parte del entrenador en las jugadas de ataque de los suyos.

La plantilla volverá a trabajar esta mañana y lo hará a puerta cerrada, como es habitual. Esta semana el equipo no tendrá descanso y hasta el viernes no estará la plantilla completa.