Anquela también mantiene el respaldo del club ante el derbi Juan Antonio Anquela da instrucciones a sus jugadores en El Requexón. / ELOY ALONSO Anquela reconoció el sábado que es el momento «más fastidiado» desde que está en el Real Oviedo | El técnico azul llega al encuentro ante el Sporting cuestionado por un sector de la afición, pero no lo está por el club hasta el momento RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 12 noviembre 2018, 05:30

El Real Oviedo no encuentra el rumbo esta temporada y se encuentra en una encrucijada en la que se hace necesaria una reacción cuanto antes. En esta tesitura, afronta el conjunto carbayón uno de los compromisos subrayados en el calendario, el encuentro ante el Sporting en el Carlos Tartiere.

El técnico azul comienza a estar cuestionado por un sector de la afición, pero, en principio, no lo está por el club y se confía en que la situación se pueda revertir en las próximas jornadas y que llegue una serie de buenos resultados. El jienense asume que el cargo de entrenador siempre está cuestionado cuando el marcador no acompaña y fue claro al afirmar en la sala de prensa de Riazor que «todos los días tememos por el puesto de entrenador. Esto es así. La realidad hay que verla. Es una cosa que no depende de mí», aseguró antes de concluir afirmando que «cada persona es libre de pensar lo que quiera».

El encuentro del próximo sábado es un arma de doble filo que puede marcar el futuro del equipo. Por tanto, también el del entrenador, para bien o para mal.

Un ejemplo de la incidencia que un encuentro como el del próximo sábado tiene sobre los contendientes es lo sucedido en el choque de la pasada temporada en el Carlos Tartiere, donde la victoria de los azules hizo que los dos conjuntos dieran un giro a su situación. Mientras que los gijoneses encadenaron desde entonces una racha de buenos resultados que les permitió entrar en el 'play off', los ovetenses comenzaron una caída que parece no haber tenido fin ni esta temporada. Los de Anquela han jugado desde entonces 30 partidos con un balance negativo, ya que solo ha logrado 10 victorias, mientras que empató en 7 y sufrió 13 derrotas.

Tras el 4-0 de Riazor, los azules han confirmado que esta temporada el juego del equipo está marcado por la irregularidad y sobre todo se está mostrando como un conjunto con muchos problemas en defensa, en especial en las acciones a balón parado, que son una cruz, ya que los rivales están haciendo mucho daño en este tipo de jugadas, que ya han costado diez goles al equipo. En casos como el del pasado sábado, desembocó en el primer gol y a partir de ahí el encuentro se puso muy cuesta arriba para el equipo, que acabó goleado.

El técnico está obligado a buscar soluciones una semana más y seguramente volverá a tener que realizar cambios, tanto de jugadores como en la forma de jugar. Si algo no se le puede achacar al jienense es que intenta mover el equipo en busca de reconducir la situación.

En el comienzo de temporada, apostó por un 4-3-3 y lo mantuvo mientras los resultados y el juego en mayor o menor medida fueron acompañando. Luego, comenzó a buscar soluciones, tanto en el transcurso de los partidos, con cambios en el dibujo, como en las alineaciones, en las que ya han sido titulares dieciocho de los diecinueve componentes de la plantilla, ya que el único que no se ha estrenado es el defensa Carlos Martínez, que el pasado sábado volvió a la convocatoria tras dos meses fuera de la misma por lesión.

La semana estará marcada para los azules por la tensión propia de la situación del equipo, que viene de encajar una goleada y además ofrecer una imagen de impotencia, ya que pese a jugar bien por momentos, fue muy endeble en defensa. Además, tampoco está mucho mejor en ataque, ya que no está teniendo puntería para finalizar las ocasiones de las que dispuso en los últimos duelos.