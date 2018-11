El equipo comenzará a preparar hoy el derbi pendiente de Saúl Berjón Saúl Berjón. / HUGO ÁLVAREZ El extremo ovetense tiene muchas opciones de llegar al encuentro, por lo que el técnico azul tendría disponible a toda la plantilla R. J. GARCÍA OVIEDO. Lunes, 12 noviembre 2018, 05:26

La plantilla azul tuvo ayer jornada de descanso y esta tarde volverá a los entrenamientos para comenzar a preparar el encuentro del sábado ante el Sporting. La principal duda que mantiene el técnico es el estado del extremo Saúl Berjón, que el pasado sábado fue baja para el encuentro ante el Deportivo por las molestias que arrastraba desde el encuentro ante el Mallorca.

En principio, todo apunta a que la ausencia del ovetense en Riazor fue por precaución y se espera que esta semana se pueda ir incorporando al trabajo con el grupo para llegar en condiciones al sábado. Lo que parece seguro es que en caso de que esté disponible va a estar en el once inicial, ya que es uno de los fijos para Anquela a lo largo de toda la temporada.

En una situación similar podría estar Aarón Ñíguez, también aquejado de molestias musculares que no parecen de gravedad y que no le harán perderse el derbi. No obstante, habrá que esperar a su evolución durante la semana.

Lo más probable es que Anquela pueda contar con los diecinueve componentes de la primera plantilla para el derbi del sábado, algo inédito en lo que va de la presente temporada. El técnico podrá tener a su disposición a Yoel Bárcenas y Oswaldo Alanís, después que ambos hayan renunciado a participar en las convocatorias de las selecciones de Panamá y México, respectivamente, y así poder participar en el derbi.

Además, el equipo no tiene ningún sancionado, ya que el único apercibido era el centrocampista Tejera, que sigue con cuatro amarillas y al que Anquela retiró en los últimos minutos del partido de Riazor para evitar que pudiera ver la quinta.

Lo que parece claro es que en la vuelta al trabajo del equipo el técnico repasará con los suyos el encuentro del pasado sábado y los errores que les costaron la contundente derrota. Recuperar el aspecto anímico y tratar de que los jugadores puedan ganar en confianza será uno de los retos del jienense para esta semana.

Anquela volverá a buscar alternativas para tratar de hacer que el equipo gane en seguridad defensiva, que es una de las asignaturas pendientes esta temporada. Especialmente a balón parado.

El conjunto azul se ejercitará esta tarde en El Requexón y repetirá escenario durante toda la semana, con la sesión del jueves a puerta cerrada. Tras ella, Anquela ofrecerá su rueda de prensa semanal previa a los partidos.