Paunovic: «El Getafe exige mucho y nosotros debemos mostrar nuestra identidad»

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:30 | Actualizado 14:41h.

«El Getafe es un equipo que compite con todo y sabe a lo que juega. Bordalás es un referente y hace competir muy bien a sus equipos. Nosotros tenemos que estar a esa altura en esfuerzo y, al mismo tiempo, imponer nuestra idea de juego». Veljko Paunovic tiene muy claro el tipo de encuentro que le espera al Real Oviedo este sábado en el Coliseum y que además será especial para él: «Pasé dos de los mejores años de mi carrera en Getafe. El presidente me dio la oportunidad de regresar a España y guardo muy buenos recuerdos».

El serbio explicó que el parón de la Liga tuvo ventajas y desventajas: «El tiempo que hemos tenido para trabajar estuvo bien aprovechado, aunque al faltar mucha gente se ha interrumpido el proceso de adaptación de varios fichajes. Son circunstancias de la temporada; si nuestros jugadores son llamados, quiere decir que el equipo está llamando la atención».

En principio, todos los internacionales están listos para jugar: «El estado físico depende mucho del viaje y de los minutos jugados. Ninguno está lesionado, pero sí hay fatiga. Lo importante es que no haya problemas físicos y que vuelvan en condiciones».

El entrenador quiso dejar atrás el episodio vivido con Hassan: «El tema está resuelto. Actuamos desde el primer momento y él sabe que se equivocó. Pidió perdón y ha hecho su parte. Todos entendimos que esas actitudes no nos representan y con la ayuda de los capitanes lo solucionamos. Cuando algo ocurre públicamente, también debe resolverse públicamente. Desde entonces volvimos a ser un grupo fuerte y unido».

Con el mercado cerrado, Paunovic destacó el compromiso de sus futbolistas: «Estoy muy contento con la plantilla, el grupo es fenomenal. Me motiva venir cada mañana a trabajar con ellos. Ahora quiero sacarles rendimiento y hacerles creer en su capacidad para ser importantes en Primera».

El técnico subrayó que el equipo tiene que dar pasos firmes en la élite: «Un recién ascendido tiene que ganarse el respeto y demostrar que es capaz de hacer cosas diferentes. Ganar fuera es un reto. Ya hemos dado el primer paso marcando el primer gol y ganando en casa».

23 convocados para el partido contra el Getafe sin Luengo y Brandon Domingues Veljko Paunovic parece tener muy claro que dos de los jugadores de su plantilla ni entran en sus planes, al menos por ahora. El técnico serbio facilitó una lista de 23 convocados en la que no figuran, por decisión técnica, Oier Luengo y Brandon Domingues y sí los jugadores del filial Omar Falah y Lamine. Ilyas Chaira y Ovie Ejaria son baja por lesión y los internacionales están todos incluidos. La lista de 23 convocados es la siguiente: Moldovan, Aarón Escandell, Bailly, Rahim, Costas, Reina, Sibo, Santi Cazorla, Fede Viñas, Hassan, Colombatto, Dani Calvo, David Carmo, Brekalo, Forés, Dendoncker, Ilic, Nacho Vidal, Rondón, Lucas, Javi López, Lamine y Omar Falah. El técnico tendrá que hacer un mínimo de dos cambios sobre el once que derrotó a la Real Sociedad y Brekalo y Colombatto aparecen como opciones de sustituir a Chaira y Ejaria, con Sibo y Cazorla a la espera. En el ataque, todo dependerá del cansancio acumulado por Rondón y Viñas, y Forés espera su turno. La expedición viaja en tren hacia la capital de España y allí aguardará a que den las 14.00 horas para medirse al Getafe, en un encuentro que será dirigido por José Luis Guzmán mansilla, con Daniel Jesús Trujillo Suárez en el VAR.