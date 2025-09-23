Lucas Ahijado: «Por todo lo que hemos vivido, es un privilegio poder jugar este partido contra el Barcelona»

Ramón Julio García Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Pocos jugadores de la actual plantilla del Real Oviedo tienen tan frescos los recuerdos de los malos momentos como Lucas Ahijado. El canterano azul es de los que vivió los peores años del conjunto oviedista alejado del fútbol profesional y ahora quiere resarcirse disputando un partido como el que viene el jueves ante el Barcelona: «Por todo lo que hemos vivido, es un privilegio poder jugar este partido. Es un equipo muy potente, el campeón de liga, pero tenemos que utilizar nuestras armas y como mínimo intentarlo».

Aunque la marcha del equipo no está siendo la esperada y los resultados se les están resistiendo, el lateral diestro, no renuncia a sorprender al conjunto azulgrana: «Tenemos ganas de que llegue lo del jueves, todos queremos jugar y ganar ya tras varias derrotas. ¿El Barça? Tenemos que hacer nuestro trabajo, estar concentrados y saber que este partido es especialmente difícil. Tenemos que estar unidos e intentar hacer un buen trabajo».

Lucas, al igual que otros compañeros, está viviendo su primera experiencia en la máxima categoría y el proceso requiere tiempo: «Todavía me falta coger algo de ritmo, poco a poco. Si tengo minutos quiero ayudar al equipo y disfrutar».

Verse con solo tres puntos en el casillero no es la situación deseada, pero tampoco ha de conllevar un alarmismo excesivo: «Tenemos que estar tranquilos y concentrados en nuestro trabajo, esto es largo y hay mucho tiempo para remontarlo. No ha sido la mejor manera de empezar, pero hay tiempo. Poco a poco, con el apoyo de la afición que siempre está y siempre estará, lo podemos sacar adelante».

El camino para corregir esos resultados está claro en la cabeza de todos los implicados y quieren plasmarlo de manera expresa ante el campeón de liga: «Los rivales no perdonan y eso lo estamos pagando, hay que minimizar al máximo los errores. Cualquier extremo o delantero es bueno en Primera, cualquiera te pinta la cara. Hay que estar muy concentrado para que no te superen con facilidad».