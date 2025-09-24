Cambio de nombres y de estilo de juego en el Real Oviedo

La situación del Real Oviedo empieza a complicarse a medida que las derrotas se acumulan en su casillero, pero, sobre todo, al no ... verse una evolución del juego del equipo de Veljko Paunovic, que parece todavía en busca de un estilo propio definido. El equipo azul necesita reaccionar y para ello mañana tendrá enfrente a todo un Barcelona, contra el que será necesaria la mejor versión de los oviedistas, que, hasta ahora, solo se ha visto a ratos.

Y no solo eso. El titular del banquillo azul no podrá contar ante el conjunto catalán con dos de sus fijos este curso: el lateral derecho Nacho Vidal y el centrocampista Ilic. Mientras que el recambio del primero parece claro que será Lucas y que no afectará a la forma de jugar del equipo, la ausencia del serbio abre un abanico de posibilidades muy amplio. Paunovic es poco amigo de dar pistas sobre sus planes para los partidos, pero parece claro que la elección del sustituto de Ilic será toda una declaración de intenciones para saber qué tipo de enfrentamiento pretende el entrenador serbio.

La forma en la que los ovetenses tratarán de dar una de las sorpresas de la jornada y, con ello, además de tres puntos, lograr un golpe de autoridad y cambiar la dinámica, es una incógnita y plantea, por el momento la necesidad de mejorar tanto en el aspecto defensivo como el ofensivo.

La posibilidad de tres centrales vuelve a ser una opción, así como un centro del campo con más capacidad de jugar el balón

La tarea de evitar los goles del Barcelona no parece nada fácil. El conjunto catalán es el máximo goleador de la categoría con 16 tantos. El Villarreal y el Real Madrid, que son los siguientes en la lista, han firmado 10. Es decir, los hombres de Hansi Flick presentan una media de más de tres goles por partido hasta ahora.

Una jornada más la posibilidad de que el Oviedo juegue con tres centrales está en la pizarra de Paunovic. Esta posibilidad gana enteros con la recuperación de David Costas y la constatación de que el técnico está dispuesto a dar galones a David Carmo en la zaga. El entrenador azul pretende que el internacional con Angola sea el responsable de la salida de balón. Quedó claro en la pausa de hidratación del primer tiempo ante el Elche cuando dijo: «En la salida de balón se juega con Carmo. Carmo, tomás las decisiones».

También los tres centrales liberarían algo más a Lucas y Rahim en los laterales, ya que ambos son jugadores que tienen en la velocidad una de sus virtudes.

El Real Oviedo, en general, no es un conjunto que apueste claramente por el balón y por posesiones largas. Prefiere la velocidad y las transiciones rápidas. Sin embargo, cuando más cómodo se ha sentido en el campo, es cuando ha podido manejarlo. Sucedió ante la Real Sociedad y en el tramo final del encuentro ante el Elche. Para ello, jugadores como Santi Cazorla, Colombatto y Reina parecen necesarios sobre el campo.

Lo que no admite discusión en cualquier estilo o sistema es que Dendoncker es el futbolista de referencia en el centro del campo. A partir del belga se organiza el resto. Si está acompañado de Sibo, está claro que el técnico opta por una versión más defensiva, ya que el nuevo internacional ghanés aporta intensidad y robo de balón, pero a la hora de combinar muestra más problemas.

El técnico nunca ha apostado hasta ahora por Cazorla de inicio, pese a que el capitán es evidentemente el que mejor visión de juego tiene y el que da más criterio. La única duda es la mejor forma de aprovechar los minutos que puede dar.

Reina, por su parte, ha sido titular en tres de los cinco encuentros, mientras que Colombatto, que pasó la pretemporada lesionado, solo disputó media hora ante el Getafe. Ambos podrían ser una solución como volantes por delante de Dendoncker. Lo que está claro es que el técnico deberá buscar un sustituto para Ilic, al que ha utilizado en todas las posiciones del centro del campo.

Hasta ahora el mejor argumento ofensivo del conjunto ovetense ha sido la velocidad de Hassan por la banda derecha. El único gol del equipo nació de sus botas y su capacidad para desbordar rivales ha causado problemas a las defensas rivales.

El Real Oviedo está necesitado de crear más ocasiones, ya que es el equipo que menos goles lleva. Solo el marcado por Dendoncker ante la Real Sociedad. Por ello, además de Hassan, necesita otros argumentos. Ante el Elche, Salmón Rondón tuvo más ocasiones que en ningún otro encuentro, pero le falló la puntería.

El venezolano está obligado a emplearse a fondo para pelear los balones largos que los compañeros juegan sobre él y eso le resta efectividad y presencia en las zonas de remate. Con la ausencia de Fede Viñas, sancionado, la otra alternativa que tendría Paunovic sería la de Álex Forés, que, después de tres jornadas sin jugar, fue titular en Getafe y dispuso de unos minutos en el Martínez Valero. El valenciano aporta más movilidad a la zona de ataque y también puede ayudar en la presión sobre la salida de balón del rival. Lo que no parece probable es una apuesta por delanteros, más cuando no hay recambio par ellos en el banquillo.