Luis Carrión: «Si ganamos al Mallorca veremos todo diferente» Luis Carrión destaca la reacción del equipo en la segunda mitad, pero ya solo piensa en «limpiar la cabeza» para el encuentro del viernes

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

El entrenador del Real Oviedo, pese a la derrota, quiso destacar la reacción del equipo en la segunda mitad, además de valorar la entidad del rival al que se enfrentaron. Sin embargo, el mensaje más importante que ofreció fue la necesidad de estar preparados para el encuentro del viernes ante el Mallorca.

«Tenemos que limpiar la cabeza», afirmó el técnico, que considera que el equipo merecería tener más puntos de los que tiene hasta ahora por el nivel de juego que ha ofrecido y aseguró que «creo que somos capaces de conseguir ante el Mallorca esos tres puntos que tanto necesitamos».

En referencia al encuentro del próximo viernes, Carrión no pudo ser más contundente: «Es un partido importantísimo para nuestro presente y futuro en Primera División». Justificó esta reflexión añadiendo que si ganan, «veremos todo diferente». «Tenemos que dar todo para ganarlo porque será clave para seguir en primera», sentenció el técnico del conjunto carbayón.

Insistió el entrenador en que lo del próximo viernes ante el Mallorca de Jagoba Arrasate «es un partido clave para nosotros» y también en que en el encuentro de ayer tenían «la convicción de que aquí podíamos haberlo hecho mejor, lo demostramos en el segundo tiempo».

Sobre el desarrollo del encuentro de ayer, indicó que en el inicio «estábamos bien ubicados, ellos saliendo en corto. A partir de unas situaciones en las que nos rompieron a la espalda fuimos demasiado temerosos en la presión».

A su juicio, el equipo podría «haber saltado mucho más. No lo hicimos y nos dominaron bastante por dentro. Presionamos mal en ese momento y no fue una buena primera parte». Asimismo considera que los goles «fueron situaciones evitables que tenemos que mejorar».

No hay que quedarse solo con lo malo. Carrión vio brotes verdes en la reacción del equipo. «En la segunda mitad, siendo más atrevidos en la presión y más valientes, fuimos mejorando y tuvimos llegadas. No fuimos prácticos en la finalización», lamentó antes de sentenciar que «fueron dos partes muy diferenciadas»

El técnico tuvo también palabras de agradecimiento por el apoyo de la afición: «Gracias por todo lo que estamos viviendo en cada desplazamiento, ya lo vivimos ante el Athletic». Por último aprovechó nuevamente para referirse al próximo compromiso: «El viernes tenemos que ser jugadores fuertes en el campo, dando todo lo que tengamos y más y ofreciendo fútbol. Estoy seguro de que cuando acabe el partido ante el Mallorca la dinámica habrá cambiado».