Carrión: «El equipo necesita tener seguridad en base a lo que hace»

Chisco García Oviedo Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:11 | Actualizado 20:26h. Comenta Compartir

. «El equipo necesita tener seguridad en base a lo que hace, no estoy contento porque no hemos ganado, pero tiene que tener seguridad en lo que hace». Luis Carrión, entrenador del Oviedo, apostó por la lectura positiva del trabajo de los suyos después de haber firmado los mejores 45 minutos de la temporada ante el Rayo Vallecano. «En la primera parte el equipo ha hecho muchas cosas bastante bien para ponerse por delante en el marcador, defendiendo bien y alto», afirmó. Las cosas cambiaron tras la roja a Charia. «Cuando llega la expulsión tenía que ver cómo respondía el equipo y lo hizo con alma, tuvimos personalidad para defender contra el Rayo. Hicimos un partido bastante bueno en la primera y en la segunda aguantamos sus ataques».

La versión vista en la primera hora encaja en su deseo. «Se acerca a lo que pensaba por cómo son ellos y lo que teníamos en el campo. Tenemos margen de mejora, todavía somos poco agresivos a la hora de filtrar pases adelante, debemos mejorar mucho más», explicó. Esa mejoría debería incidir de forma directa en la mejor producción ofensiva. «Quiero meter tres goles cada partido, generamos volumen para llevar más goles, los delanteros que tenemos son buenos y quieren marcar siempre», hizo hincapié. «Quiero que el equipo se sienta cómodo en la fase defensiva en campo rival y lo hemos hecho ante Osasuna, Athletic y Rayo, en la fase ofensiva hay mejora porque necesitamos muchos toques y eso hace que no lleguemos más veces, mejorando eso haremos más goles», añadió.

Una nota negativa que deja el encuentro para Carrión es que sigue sin ganar un partido en Primera División, pero es algo que no le obsesiona. «No me quita el sueño, soy una persona fuerte, lo que quiero es que el equipo haga lo que hace y así estaremos más cerca de ganar partidos. Seguiremos incidiendo en generar más ocasiones y cuando llegue la victoria todos estaremos muy contentos».

El regreso de Cazorla fue un alivio para todos. «Lo he disfrutado muchísimo, fuimos mucho más rápidos en llevar el balón de una banda a la otra y en eso ayudó Santi». El otro protagonista estelar fue Aarón Escandell. «Espectacular. En los primeros partidos era el portero que más paraba, ahora llegan menos pero está cuando tienen que estar y nos ha sujetado para poder ir a por el partido». Sobre el arbitraje sólo dije que las dos expulsiones pudieron evitarse.

Carmo se perdió el duelo por un proceso vírico y Chaira no estará en el Metropolitano El choque de este domingo arrancó con sobresalto para el Oviedo. A falta de una hora para el inicio, David Carmo figuraba en el once titular de Luis Carrión, pero, cuando comenzó el calentamiento, el que saltó al césped fue Dani Calvo. Un proceso vírico tumbó al central portugués, que tuvo que dejar su sitio al oscense, mientras que Oier Luengo era llamado para ocupar un puesto en el banquillo. En principio, el contratiempo de Carmo no debería poner en riego su presencia en el encuentro del próximo sábado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El que seguro que se va a perder la cita es Ilyas Chaira. El extremo marroquí fue el protagonista inesperado del encuentro. Lo que parecía una acción sin trascendencia, después de reclamar una falta en el centro del campo, se convirtió en una jugada determinante para el partido. La reacción del jugador azul fue excesiva en una entrada sobre Isi, que adornó la caída y provocó que Quintero González, muy protestado toda la tarde, le mostrase una roja directa que pudo haber sido corregida por el VAR, pero que terminó costando muy caro al equipo azul, que jugó más de media hora con un hombre menos y se vio sometido por el Rayo. Otra anécdota que dejó el encuentro fue que LaLiga no contabilizó la parada de Aarón Escandell en el penalti lanzado por Isi. El motivo fue que la señalización de una falta sobre Fede Viñas anuló todo lo sucedido posteriormente. En cualquier caso, el meta había actuado brillantemente, lo que le valió ser elegido como el MVP del choque.