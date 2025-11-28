Carrión despeja las dudas sobre el regreso de Santi Cazorla al once inicial del Real Oviedo El técnico confirma que el capitán volverá a ser titular y se muestra convencido de las posibilidades del equipo ante el Atlético: «Los buenos al 'prao' y Santi es el mejor»

Ramón Julio García Oviedo Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:42

Una de las mejores noticias que dejó el partido del Real Oviedo ante el Rayo Vallecano fue la actuación de Santi Cazorla, que lideró el juego del equipo. Luis Carrión confirmó, que, salvo contratiempo físico, el capitán también estará en el once titular ante el Atlético de Madrid: «Se suele decir que los buenos al 'prao' y Santi es el mejor». El preparador azul está seguro de que el equipo tiene muchas opciones de puntuar: «No estamos en una situación como para elegir qué partidos competir. Vamos al Metropolitano con intención de hacer un buen partido».

El rival de turno, el Atlético de Madrid, fue otro tema importante. Carrión elogió el reciente choque europeo que disputaron los rojiblancos: «El Atlético-Inter fue un partido de alto nivel, con dos estilos diferentes enfrentándose». Añadió además que el Atleti posee una plantilla inmensa: «Tienen unos 20 jugadores que serían titulares en todos los equipos de la liga».

Todo el mundo coincide en apuntar una mejoría en el juego del equipo, pero hacen falta resultados que ratifiquen las sensaciones: «Hemos hecho suficiente para tener algún punto más, pero no ha sido así. Solo pensamos en el siguiente partido y ese partido es mañana».

Las claves del partido

Antes de arrancar el encuentro, tiene claro que el estilo del Oviedo no debe cambiar en el Metropolitano: «He visto todos los partidos del Atlético y los equipos que se metieron atrás perdieron. Hay momentos del partido en los que te tocará defender en bloque bajo, pero trabajamos pensando en lo que es mejor para ganar».

La alineación presentará, como mínimo, dos cambios con respecto al equipo que jugó ante el Rayo. Javi López está lesionado y Chaira se lo pierde por sanción. Rahim será el lateral zurdo: «Lo veo fuerte y centrado, seguro que lo va a hacer bien». Para el extremo hay más variantes y entre ellas está Hassan: «Me parece un jugador diferencial. Es un portento físico, con un uno contra uno espectacular, y queremos sacarle el mayor provecho».

Pese a la controversia provocada por su nombramiento como entrenador, Carrión reiteró su mensaje de fortaleza y se siente muy valorado: «No estoy leyendo nada de fuera desde que llegué a Oviedo. Solo sé que tres partidos se han jugado en el Tartiere y en todos hubo un ambiente espectacular. Podía ser mucho más difícil por la situación en la tabla, pero para nada. El club y yo vamos juntos y me siento querido por la calle. Hay que ganar, claro, hay una responsabilidad por conseguirlo. Tenemos que responder y la forma de hacerlo es competir cada balón, ser valientes y no ser un equipo tímido. Me siento acompañado por todos».