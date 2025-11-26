El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santi Cazorla, durante el Real Oviedo - Rayo Vallecano. Mario Rojas
Real Oviedo

Cazorla: «Estoy mejor de lo esperado»

El capitán del Real Oviedo asume lo complicado de la situación pero no renuncia a dar la sorpresa en el Metropolitano

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

El capitán del Real Oviedo Santi Cazorla respira aliviado. Tras dos meses lejos de la competición, el centrocampista reconoció que su regreso ante el Rayo Vallecano le dejó «sensaciones incluso mejores de las que esperaba». El asturiano admitió que la ausencia había sido «muy larga», aunque el trabajo durante ese tiempo le permitió volver «en un estado óptimo».

El veterano jugador señaló que el equipo firmó «una primera parte de mucho nivel», en la que se sintieron superiores, y considera que ese tramo debe marcar la línea a seguir. De hecho, asegura que dentro del vestuario perciben que «merecemos más puntos», recordando partidos como los de Osasuna o el propio Rayo, donde la expulsión cambió por completo el plan previsto.

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, Cazorla expresó que este periodo «siempre es complejo», aunque confía en que la dirección deportiva pueda incorporar futbolistas que aporten «un salto de calidad» de cara a la segunda vuelta.

El veterano centrocampista reconoce que al equipo le urge una victoria que «libere la cabeza» y reafirme el trabajo que están realizando, y no descarta dar la sorpresa en el Metropolitano: «Hay que ir sin complejos. En el fútbol puede pasar de todo si compites bien».

Sobre su propio nivel, rehúye pensar en plazos: «El día que vea que no aporto lo que este club merece, daré un paso al lado». También admite que tras su lesión se ha gestionado mejor gracias al trabajo específico con el readaptador.

Para el partido ante el Atlético, Cazorla lo tiene claro: «Hay que ser valientes». Y sobre el vestuario, reivindica la unión como clave para el objetivo: «Aquí nadie se salva solo. Tenemos que matarnos por el compañero».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  4. 4

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  5. 5 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  8. 8 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  9. 9

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  10. 10

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cazorla: «Estoy mejor de lo esperado»

Cazorla: «Estoy mejor de lo esperado»