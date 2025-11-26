Cazorla: «Estoy mejor de lo esperado»

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:34 Comenta Compartir

El capitán del Real Oviedo Santi Cazorla respira aliviado. Tras dos meses lejos de la competición, el centrocampista reconoció que su regreso ante el Rayo Vallecano le dejó «sensaciones incluso mejores de las que esperaba». El asturiano admitió que la ausencia había sido «muy larga», aunque el trabajo durante ese tiempo le permitió volver «en un estado óptimo».

El veterano jugador señaló que el equipo firmó «una primera parte de mucho nivel», en la que se sintieron superiores, y considera que ese tramo debe marcar la línea a seguir. De hecho, asegura que dentro del vestuario perciben que «merecemos más puntos», recordando partidos como los de Osasuna o el propio Rayo, donde la expulsión cambió por completo el plan previsto.

Con el mercado de invierno a la vuelta de la esquina, Cazorla expresó que este periodo «siempre es complejo», aunque confía en que la dirección deportiva pueda incorporar futbolistas que aporten «un salto de calidad» de cara a la segunda vuelta.

El veterano centrocampista reconoce que al equipo le urge una victoria que «libere la cabeza» y reafirme el trabajo que están realizando, y no descarta dar la sorpresa en el Metropolitano: «Hay que ir sin complejos. En el fútbol puede pasar de todo si compites bien».

Sobre su propio nivel, rehúye pensar en plazos: «El día que vea que no aporto lo que este club merece, daré un paso al lado». También admite que tras su lesión se ha gestionado mejor gracias al trabajo específico con el readaptador.

Para el partido ante el Atlético, Cazorla lo tiene claro: «Hay que ser valientes». Y sobre el vestuario, reivindica la unión como clave para el objetivo: «Aquí nadie se salva solo. Tenemos que matarnos por el compañero».

