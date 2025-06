Marco Sangalli fija el cruce de semifinales con el Almería

Se cumplía el sexto minuto de alargue en el Carlos Tartiere y también en El Sardinero. A esa hora, el Oviedo se veía las caras ... con el Racing de Santander y dejaba la otra eliminatoria para Mirandés y Almería. De repente todo cambió. Marco Sangalli, en su tiempo jugador azul, anotó un gol espectacular ante el Granada y hacía saltar a los cántabros a la quinta plaza, en la capital Galech Apezteguia escuchaba al VAR por un posible penalti en el área azul, que finalmente quedó sin castigo, de haberse pitado podría haber bajado a los carbayones a la cuarta plaza y fijar el duelo de semifinales con los santanderinos, después de todo el choque será con el Almería, en el que muchos ven una final adelantada.

No hubo tensión con la posibilidad del ascenso directo. El primer gol del Elche apenas tardó cuatro minutos en llegar y cayó como una losa sobre el Tartiere. A la media estaba claro que no llegaría ningún favor desde Riazor y el 0-3 dejaba claro que la atención tenía que girar hacia Santander y Almería. El Granada sembró el pánico en la capital cántabra marcando antes de cumplirse el primer minuto de juego y amenazaba con dejar a los de José Alberto fuera del 'play off' en la última jornada por segunda vez consecutiva. Poco después llegaba el primer tanto del Almería y eso marcaba un duelo Granada-Oviedo en semifinales. A los diez minutos, igualaba el Racing que volvía cruzarse en el camino azul. El equipo de Pacheta se quedó con diez al borde del descanso y ahí murieron sus esperanzas de poder colarse en las eliminatorias, que tuvieron en la mano.

El Almería cuenta con la plantilla más cara de la categoría y Rubi, su técnico, también es el mejor pagado de los 22 entrenadores de Segunda. Todas las quinielas le marcaron como el gran favorito no sólo a subir, sino a ser el campeón. Su problema fue la irregularidad que tuvo en muchas fases de la temporada y los problemas defensivos que le hicieron encajar un número excesivo de goles. Lo malo para el Oviedo es que los andaluces parecen haber corregido esos problemas en las últimas semanas y llegan con tres jornadas consecutivas sin encajar .

Corregidos los problemas atrás la gran amenaza se llama Luis Suárez. El delantero colombiano suma 27 dianas en lo que va de Liga y es el jugador más determinante de la categoría. Poder frenarlo será una de las claves para el Oviedo que de repetir los resultados de la Liga regular superará la eliminatoria.