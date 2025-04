Martín Peláez: «No vamos a permitir que el proyecto de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo se politice»

Chisco García Oviedo Miércoles, 2 de abril 2025, 14:10 Comenta Compartir

«Lo que se ha suscitado estos últimos días no nos gusta. Eso de que no pedimos El Asturcón es mentira, aunque no lo pidiésemos de forma pública. Siempre que hablé en privado con el alcalde Alfredo Canteli del Asturcón, me dijo que ahí se iba a hacer un proyecto hípico. Le invito al alcalde a que me diga mirándome a los ojos que no le pedí El Asturcón». Así se refirió el presidente del Oviedo, Martín Peláez, a la polémica generada por las manifestaciones hechas en el pleno municipal de ayer sobre el centro ecuestre y dejo clara la postura del club: «Tanto el Grupo Pachuca como el Real Oviedo somos una organización prudente, honesta y respetuosa, no vamos a permitir que el proyecto de nuestra nueva ciudad deportiva se politice o que nos utilicen políticamente. El Oviedo es autónomo».

El concejal de urbanismo, Ignacio Cuesta, culpó al club del fracaso de los dos proyectos que no salieron adelante: «Es falso que los proyectos anteriores no saliesen adelante por culpa del Real Oviedo. En Latores nos encontramos unos empresarios buenísimos, pero se complicó por los numerosos dueños de las parcelas. Agustín (Lleida) ha trabajado muchísimo con Latores y con La Manjoya, trabajamos los dos proyectos y los tenemos terminados. Si quieren, se los enseñamos». Y recordó que: «A La Manjoya fuimos de cabeza porque el alcalde nos dijo que fuésemos. Después, frenamos el proyecto por el informe medioambiental. Es un proyecto inviable».

El presidente insistió en alejar al club del barro político: «No entraremos en el juego de la política. Pertenecemos a un grupo muy potente y tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. No permitiremos que nos utilicen como herramienta política. El que se mete con el Oviedo se mete con 26.000 abonados. No nos sentimos utilizados porque nosotros confiamos en la buena voluntad de las personas, pero vamos aprendiendo. Por eso hice público lo de las marcas. El Asturcón también lo pedimos en su día, aunque no fuese en público».

Las relaciones no tienen por qué romperse: «La relación con el Ayuntamiento es de respeto. Siempre les tendré cariño y respeto, pero decimos lo que hay y lo que pensamos. Esto no tiene que romper ninguna relación. Todavía no profundizamos el tema de las marcas. Si hay buena voluntad y puede haber entendimiento, perfecto».

Por otra parte, Peláez anunció una rebaja en el precio de las entradas para el tri8ngular que se jugará el 31 de julio en el Carlos Tartiere con el Génova y el Villarreal: «Igual la gente no dimensiona el espectáculo que se vivirá, pero hemos tomado la decisión de bajar a 30 euros el precio del triangular y a 20 los sub-14. Y a los que ya compraron, se les reintegrará el dinero. Será el único coste de todo el centenario. Queremos que todos sean parte del centenario».

Temas

Real Oviedo