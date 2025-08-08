El mercado pone en su sitio al Real Oviedo

Chisco García Oviedo Viernes, 8 de agosto 2025, 22:32 Comenta Compartir

Nemanja Maksimovic y Luka Jovic fueron dos nombres que elevaron la ilusión del oviedismo en este mercado de fichajes. La posibilidad de que ambos jugadores formasen parte de la plantilla de Veljko Paunovic ilusionó de forma notable. El fiasco en sus llegadas supuso un duro golpe para el ánimo azul, pero a la vez es un baño de realismo para el Real Oviedo y sus opciones en un mercado que se ha convertido en una selva en la que los carbayones son el equipo más débil de toda la Primera División y ya empieza a asumir que deberá firmar las operaciones que pueda, por encima de las que quiera.

Cuando los equipos salen a buscar refuerzos utilizan todos los recursos a su alcance. Los más poderosos económicamente son capaces de convencer a los futbolistas proponiéndoles jugosos contratos desde el punto de vista económico. Los que no llegan a esos parámetros y juegan competiciones europeas tienen ese enganche para los jugadores. Por debajo de estos dos bloques aparecen los proyectos estabilizados en el tiempo y que también seducen a determinados perfiles. En este mercado, el Oviedo no forma parte de ninguno de esos estratos y ahí se da de bruces con la realidad de ser la última opción de muchos profesionales y eso le lleva a perder algunas operaciones y a generar frustración en sus seguidores.

Las cifras de este mercado son mareantes y hay ejemplos que lo demuestran. Nobel Mendy es un central zurdo del Betis que apenas ha jugado dos partidos en Primera División. No parece que vaya a tener muchas opciones de entrar en los planes de Pellegrini, pero el conjunto verdiblanco ya tiene encima de su mesa una oferta del Rayo Vallecano que alcanza los 2,5 millones de euros, por el 50% de su ficha. Otro nombre que está en la agenda de varios equipos es el Omar Sadiq. El ariete de la Real Sociedad no cuenta para los donostiarras que han fijado el coste de su salida en 8 millones de euros, a lo que habría que sumar los casi 4 millones que tiene de ficha.

La inflación provocada por el fútbol inglés y el árabe hace inviables muchos de los objetivos planteados en la dirección deportiva

En el mercado internacional, las cosas son incluso más complejas. El Chelsea está en pleno proceso de desprenderse de jugadores. Uno de ellos es el delantero Marc Guiu. Su marcha apunta al Sunderland, recién ascendido a la Premier League, que está dispuesto a pagar 6 millones de euros por la cesión y asumir la ficha del catalán que se acerca a los 7 millones de euros netos. El fútbol árabe y el inglés han provocado unas inflaciones desorbitadas que dejan a equipos como el Oviedo en una clara inferioridad.

En esta situación, el Oviedo asume que deben focalizarse en los jugadores que ya han demostrado predisposición a unirse al proyecto azul y que ayuden a conseguir una base para competir en Primera División. El mejor ejemplo de esto está lo sucedido el curso anterior en el que los azules n contaban con grandes individualidades en su plantilla, pero fueron capaces de armar un bloque muy serio que alcanzó el ascenso. Mantener la unión generada dentro del club es una tarea vital al tiempo que entiendan que habrá que asumir riesgos en algunas operaciones.

Todo ello no significa no tener la ambición de luchar por fichajes importantes y el mejor ejemplo es la llegada de Luka Ilic, que es considerada una operación sobresaliente para el club y no se descarta poder luchar por alguna más pero sabiendo la complejidad que entraña.

Hay muchos que prefieren apostar por esperar a los últimos días de mercado en busca de 'chollos' pero en el caso del Oviedo, el número de competidores por ese tipo de jugadores hace también muy complicado acceder a ellos y el equipo puede quedarse cojo hasta el mercado invernal.