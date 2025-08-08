El Real Oviedo pone sus ojos en Munir

Chisco García Oviedo Viernes, 8 de agosto 2025, 22:32 Comenta Compartir

Munir El Haddadi es el último nombre que se ha colado en el radar del Real Oviedo para reforzar su ataque. El marroquí ofrece experiencia en la categoría y un perfil diferente a los delanteros que ya tiene Veljko Paunovic a sus órdenes. Su predisposición es buena, pero hay más equipos que se han interesado por él y el tiempo puede jugar en contra de los intereses azules, que siguen analizando las opciones que ofrece el mercado. Al mismo tiempo, la solución a la situación de Álex Cardero parece más cerca y apunta a la renovación del canterano, como paso previo a su salida como cedido.

Munir cumplirá 30 años el próximo mes de septiembre y presenta un currículo más que notable. Nacido en El Escorial, comenzó a jugar en el Galapagar y de ahí pasó al santa Ana. El Atlético de Madrid decidió incorporarlo a su cantera, aunque jugase cedido en el Rayo Majadahonda en edad cadete. Su buen año hizo que muchos equipos de la capital intentasen incorporarlo a sus filas, pero él aceptó la propuesta del Barcelona y se fue a La Masía, donde coincidió con Luis García Pimienta uno de sus grandes valedores a lo largo de su trayectoria.

Cumplida la etapa de formación y tras dejar buenas actuaciones en el filial, Luis Enrique lo incluyó en la pretemporada de la campaña 2014-15. Convenció al técnico gijonés y llegó a jugar diez partidos de Liga, anotando un gol, y también se estrenó en la Liga de Campeones, que fue ganada por el club azulgrana. En el curso siguiente su participación subió a los 15 partidos y marcó tres tantos.

La falta de minutos hizo que Munir buscase oportunidades fuera del Barcelona. Valencia fue su siguiente destino y allí jugó 33 partidos y anotó seis goles. De vuelta al Camp Nou se quedó sin sitio y fue entonces cuando recaló en el Alavés para formar sus mejores registros goleadores con diez dianas. El conjunto vitoriano es uno de los que ha mostrado interés por hacerse con él y compite con el Oviedo.

Sus buenos números le abrieron las puertas del Barça, pero acabó el curso 2018-19 cedido en el Sevilla y con los hispalenses jugó las cuatro siguientes temporadas, antes de recalar en Getafe, Las Palmas y Leganés. Ahora, como agente libre medita cuál puede ser su mejor destino para el curso 2025-26 y Oviedo ocupa un lugar preferente en sus planes.

Cardero, en la rampa de salida

Uno de los asuntos más complejos de la pretemporada está siendo el de Álex Cardero. El canterano sabe que no entra en los planes de Paunovic y que debe salir cedido, pero el hecho de que termine contrato el 30 de junio de 2026 complica la situación. Las conversaciones para prolongar su contrato se llevan produciendo desde el pasado mes de enero, sin llegar a un acuerdo. En las últimas semanas, el centrocampista trabaja al margen de los compañeros en muchas fases de los entrenamientos y no ha tenido minutos en los partidos de pretemporada. Tras conversaciones muy tensas entre las partes, el ambiente se ha calmado de forma notable y todo apunta a que habrá un acuerdo para prolongar su contrato y buscar una cesión. El Mirandés mostró mucho interés en él, pero la demora en el acuerdo con el Oviedo puede provocar que el conjunto jabato cierre otra operación y le cierre el camino hacia Anduva.