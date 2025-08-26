El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

42 millones para buscar la permanencia

Martín Peláez asegura que esa es la cifra que tienen como tope salarial y en la que deben encajar las tres incorporaciones que faltan por llegar

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 15:41

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, se mostró optimista en el proceso de adaptación del equipo a la máxima categoría y reveló una de las claves de la planificación deportiva: el límite salarial. «Nosotros esperamos llegar a unos 42 millones de euros, ese va a ser nuestro tope», aseguró el dirigente azul, subrayando la importancia de ajustar las incorporaciones y salidas a esa cifra.

Peláez explicó que todavía faltan algunos aspectos por validar con la Liga y concretar patrocinios, pero el club ya trabaja con la previsión de ese margen económico para cerrar las tres llegadas que le faltan a la plantilla: «Lo tenemos que encajar porque no hay otra. Nuestro margen es ese y tendremos que organizar lo que nos queda de presupuesto para las posiciones que faltan».

En lo deportivo, el presidente reconoció las dificultades del arranque liguero, con un calendario que enfrentó al Oviedo contra Villarreal y Real Madrid, aunque lo valoró como parte de un proceso de aprendizaje: «Aquí en el Real Oviedo no es que se gana o se pierde, se gana o se aprende».

Sobre el mercado de fichajes, Peláez admitió que el club ha apostado por la paciencia: «Este mercado empezó muy movido, luego tuvimos una fase de impás, pero a veces esperar trae las oportunidades y los perfiles que buscamos. Incluso hemos aguardado hasta la última semana para ver si se abren algunas posibilidades que tenemos en mente».

Por último, destacó la importancia de la presencia de Arturo Alías Ayub, máximo mandatario del Grupo Carso, anterior accionista mayoritario del Oviedo y que presenció en directo el encuentro ante el Real Madrid: «Siempre es un espaldarazo y también están felices de vivir este momento que ellos tanto lucharon y tanto esperaron, ver a este equipo en Primera y en un marco como el del domingo es maravilloso».

