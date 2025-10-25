El Oviedo Vetusta asalta la casa del líder Un misil de Joaquín decide el duelo entre los dos primeros clasificados y permite a los de Aguirre situarse a un punto del Fabril, su rival de ayer

Guillermo Baleirón Abegondo (A coruña) Sábado, 25 de octubre 2025, 20:40 Comenta Compartir

El Vetusta, segundo clasificado, provocó la primera derrota del todavía líder Fabril con un espectacular tanto de Joaquín (0-1). Por lo tanto, la etiqueta de invicto del Grupo 1 de Segunda Federación se la quedó en exclusiva el recién ascendido filial oviedista, situado a un punto del primer puesto.

Los de Aguirre salieron mucho mejor al duelo entre los dos primeros clasificados. A los pocos minutos, Joaquín apareció solo al segundo palo y rozó el gol de remate cruzado fuera. Poco después, Enzo hizo lucirse desde la frontal a Ríos. El Fabril apenas generó peligro durante la primera parte, mientras que los visitantes movieron el balón con criterio y paciencia. Eso sí, cerca del descanso, el portero oviedista, Narváez, sacó una mano prodigiosa ante un disparo ajustado de Bil.

El entrenador del Fabril, Manuel Pablo, realizó la primera sustitución al arrancar el segundo tiempo. Sin embargo, poco antes de cumplirse el cuarto de hora de la reanudación, llegó el único tanto del encuentro, el del triunfo del Vetusta. Diego Menéndez retrasó su posición para hacer un robo, Guille atravesó la divisoria y entregó el esférico a Joaquín, el cual soltó un impresionante derechazo a la escuadra que dejó enmudecida a la afición del Arsenio Iglesias en el minuto 59.

La ventaja dio confianza al conjunto ovetense. Castri y Diego Menéndez llevaron mucho peligro por las bandas. El Vetusta mostró una notable madurez para manejar los tiempos del encuentro. Roberto Aguirre realizó dos permutas simultáneas dos minutos después de hacerlas el Fabril. Lucas Antañón y Cheli dieron continuidad a la buena dinámica sobre el césped como recambios de Enzo y Castri.

El tramo final ofreció mucha emoción. Adri Fernández se lesionó y dio pie a otra doble permuta: Maza y Coballes relevaron al lesionado Adri Fernández y al goleador Joaquín, que recibió una de las dos amonestaciones visitantes. Poco después, Fabián acarició la igualada, pues Narváez hizo una notable parada. El debutante Yahaya fue el quinto y último recambio de Roberto Aguirre. El Fabril finalizó el duelo en inferioridad numérica por expulsión de Samu al recibir la segunda tarjeta amarilla. El conjunto carbayón redujo de cuatro a un punto la distancia con respecto al propio Fabril, líder del Grupo 1 de Segunda Federación desde la jornada inaugural y que perdió su primer encuentro del curso. Ya solo el Oviedo Vetusta sigue invicto en su grupo.

Temas

Segunda RFEF