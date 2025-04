Paunovic: «Estoy contento, no satisfecho» El técnico del Oviedo ensalza el trabajo del equipo y la importancia del triunfo, pero saca su cara más exigente para no bajar el ritmo

«Estoy contento, no satisfecho. Hay una gran diferencia». Veljko Paunovic sacó su lado más ambicioso después del 3-0 ante el Racing de Ferrol para pedirle al equipo que no baje la guardia y que siga en la buena línea en lo que resta de campeonato. Sus palabras no significan enfado o decepción. «Estoy contento porque el equipo responde bien a los estímulos del cuerpo técnico y al mismo tiempo los resultados se están dando», afirmó, pero recordó que «no hemos hecho nada, quedan siete finales, no quiero ser aguafiestas, pero hay que contener euforia, hay que enfocarse en el siguiente partido», y mostró su felicidad ya que «podemos disfrutar del día con la afición, que fue paciente».

De inicio, Paunovic pobló el centro del campo con cuatro jugadores de perfil muy similar y todo tenía una explicación: «Buscamos más control del juego y mejor preparación de las jugadas». El plan no salió mal, pero costó que diese frutos. «No marcamos en el primer tiempo, pero se demostró que, con buena colocación y sin tener pérdidas, nos ayudó para crear ocasiones». Una vez cobrada la ventaja, el Ferrol pasó a dominar por momentos y eso no le gusto. «Hubo un tramo del partido después del gol que concedimos al rival tener el balón. Los cambios ayudaron mucho y aumentamos el marcador».

La amplitud de la victoria también fue un aspecto destacado por Paunovic, que se alegró de forma especial por los anotadores. «Me alegro muchísimos por todos los que han marcado gol. Por Fede, por todo lo que ha vivido. Esta victoria es un refuerzo tremendo para los jugadores y es la confirmación de que el equipo va en serio y eso ayuda a fomentar el trabajo. Noto el espíritu del equipo más fuerte»

Antes de abandonar la sala de prensa del Carlos Tartiere, Paunovic pidió a la afición acompañar al Vetusta y al Femenino en el derbi: «Es importante que la unión siga creciendo, desde el primer equipo les deseamos mucha suerte a todos».