Paunovic, entrenador del Real Oviedo: «En la primera parte nos pudo la importancia del partido»

Veljko Paunovic llegó a la sala de prensa del Carlos Tartiere con su gesto habitual, pero con la felicidad interior de saber que sigue vivo en la carrera por el ascenso, pero tenía un mensaje muy claro para el héroe del partido: «Es un honor tenerlo aquí, es más que un profesional, día a día nos beneficiamos de su buen humor, de todo lo que hace, queremos lo mejor y representa lo que es este equipo, esta comunidad, lo que es Asturias y España, siempre viene con ganas a entrenar, es un gran ejemplo en el vestuario todos le cantaron su cántico, es el corazón del equipo». Fue justo después de tener palabras de reconocimiento para el Almería: «Felicitar al rival que fue muy duro, sacó lo mejor de nosotros para pasar la eliminatoria».

La entrada al partido fue todo lo contrario de lo que todo el mundo esperaba: «Los primeros 20 minutos no fueron buenos, el rival estaba mejor con su propuesta de juego, nos condicionó lo psicológico, cuando llegó el penalti parecía que decíamos hasta luego». El gol en contra propició que hubiese una mejora «pero no lo suficiente». Eso se dio después del paso por los vestuarios donde hubo un mensaje claro: «Recuperar la calma, habíamos mejorado y había que hacer retoques, sabíamos que teníamos que marcar, tener el balón, tocar por las bandas, adoptábamos una estructura de ataque, pero no encontrábamos el 'timming'». Tras el 1-1, «volvimos a mostrar los dientes al rival y marcar el gol fue definitivo, después del gol perdimos un poco la estructura, pero estas eliminatorias tienen estas cosas». Otra vez, la referencia a Cazorla fue obligatoria: «Ha sido el héroe de esta eliminatoria, cuando tienes jugadores como él, el equipo se beneficia mucho».

Lo que menos le gustó fue la puesta en escena inicial y lo que lo motivó: «No éramos nosotros, nos pudo la importancia del partido, siempre mostramos una cara más combativa, no fue que no quisiéramos, pero nos faltó liderazgo, faltaban los cinturones negros como Aaron, Dani, Colo y no podíamos al principio, pero luego lo conseguimos».

El objetivo final está cada vez más próximo: «Sabemos que hay dos partidos y estará todo claro y sólo falta ir a por ello». También quiso matizar sus comentarios sobre la guerra en la previa: «Cuando hablé de la guerra era de fútbol, en el fútbol hay combates en el terreno de juego, duelos que tienes que ganar, eso tiene elementos de la guerra».

Rubi, dolido

Desde el lado almeriense, Rubi no pudo ser más elegante con todo lo relacionado con la eliminatoria. Su equipo dio la cara en el Tartiere, estuvo por delante en el marcador y sólo sucumbió ante Santi Cazorla. Sus decisiones, que no fueron pocas, le dejaron satisfecho: «Si tenemos que caer que sea con la personalidad que hemos hecho». La deportividad del catalán fue máxima: «Dar la enhorabuena al rival que ha marcado un gol más, hemos tenido mucha personalidad, nos ha faltado fortuna en situaciones de cara a puerta, recibir menos ocasiones con un rival tan bueno es muy difícil». Incluso en la polémica de Luis Suárez fue elegante: « No es el día para que hable de la ausencia de Luis Suárez, que lo haré. Pero es obvio que su ausencia es una adulteración de la competición».