El Real Oviedo, a dos partidos de Primera

El Real Oviedo sigue adelante en la lucha por el ascenso después de empatar ante el Almería en un encuentro que se complicó en ... la primera mitad, pero que en la segunda tuvo claro color azul. Se adelantó el Almería en el marcador con un gol de penalti, pero Cazorla, en un lanzamiento de falta logró el empate y con ello aseguró el pase a la próxima eliminatoria. Los azules se quedan ahora a dos partidos de hacer realidad el sueño de volver a Primera División. Este jueves conocerán su rival entre el Mirandés y el Racing.

Real Oviedo Aarón; Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo, Rahim; Hassan (Oier Luengo, min.84), Sibo, Colombatto (Portillo, min.90), Chaira (De la Hoz, min.84); Seoane (Cazorla, min.46) y Alemao (Fede Viñas, min.61). 1 - 1 Almería Fernando; Kaiky (Marezi, min.78), Edgar (Rachad, min.90), Chumi; Arnau (Pozo, min.71), Lopy, Melero, Langa (Centelles, min.71); Arribas, Lázaro y Nico Melamed (Baptistao, min.78). Goles: 0-1: min.23, Melero, de penalti. 1-1: min.49, Cazorla.

Árbitro: González Esteban, del Comité Vasco. Amarillas a los locales Dani Calvo y Rahim, y a los visitantes Lázaro y Pozo.

Incidencias: 18 grados. Terreno en buenas condiciones. Dani Calvo y Melero fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Almería.

No fue un gran partido de los ovetenses. Sin embargo, Paunovic puede presumir de encadenar doce encuentros sin perder desde su desembarco en la capital del Principado.

La única novedad en la alineación de los ovetenses fue la presencia de Chaira en la banda izquierda del centro del campo, en sustitución de Cazorla. El resto fueron los mismos que ganaron en Almería el pasado sábado.

El encuentro empezó con dominio de los visitantes que dominaban el balón y apenas dejaban salir de su campo a los locales. El esférico les duraba poco al Real Oviedo, No obstante, los almerienses apenas eran capaces de generar ocasiones ante la portería de Aarón.

Ver 99 fotos ¿Estuviste en el Real Oviedo - Almería? ¡Búscate en las imágenes!

A medida que pasaban los minutos el control de los visitantes se hacía cada vez más intenso y empezaban a aparecer los problemas para la defensa local. Así fue como un disparo desde una esquina del área pegó en la mano de Seoane y el árbitro señaló penalti. Melero se encargó del lanzamiento y batió a Aarón. Por primera vez desde la llegada de Paunovic al banquillo ovetense el equipo carbayón quedaba por detrás en el marcador. El Almería lograba así igualar la eliminatoria y podía empezar a pensar en llevar el encuentro a la prórroga, lo que generó nervios en el equipo azul.

Hasta el final de la primera mitad fue un querer y no poder de los oviedistas, a los que no les duraba el balón en su poder. El equipo azul no encontraba las bandas y eso limitaba su capacidad de generar peligro ante la portería de Fernando, que apenas tuvo trabajo en el primer acto.

El Real Oviedo no supo afrontar el partido y eso lo aprovechó el Almería que no tenía nada que perder.

En el descanso, Paunovic dejó en el vestuario a Seoane y dio entrada a Cazorla para buscar tener mejor salida de balón, algo que el equipo no tuvo en toda la primera parte.

En la primera acción, el capitán azul fue objeto de una falta al borde del área que él mismo se encargó de transformar en el empate con un lanzamiento ajustado al poste, aprovechando un error de colocación del meta visitante.

Los azules volvían a recuperar el control de la eliminatoria y las prisas regresaban para los visitantes que necesitaban otro gol para llevar la eliminatoria a la prórroga.

Sin embargo, las urgencias de los almerienses hicieron que los locales empezaran a controlar el partido y las ocasiones de gol empezaron a asomar como no lo habían hecho antes.

El partido se empezó a volver loco, de ida y vuelta y en eso salieron beneficiados los localess que tuvieron la oportunidad de sentenciar en un remate de Fede Viñas, previa asistencia de Rahim, que anuló el juez de línea por posición antirreglamentaria del lateral. Unos minutos antes Melamed había mandado un disparo al larguero.

La sensación era que estaba más cerca el segundo de los ovetenses que la posibilidad de que marcaran los visitantes, que muy agobiados por las prisas cometían bastantes errores en los pases y permitían contraataques de los locales.

Nuevamente Paunovic movió el banquillo para jugar con tres centrales y tener así más control del área. Dejaba además más libertad a los laterales para incorporarse al ataque.

El Almería se volcó sobre la portería de Aarón y rozó el gol con un remate de cabeza de Marezi, tras un centro de Pozo, que se estrelló en el poste.

Los minutos finales hubo más emoción que juego, pero el equipo ovetense supo mantener al Almería lejos de su portería y evitar más sufrimiento. Al final un empate que sabe a gloria porque pone al equipo en el último escalón hacia la gloria.