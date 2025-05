Paunovic: «Todavía es posible porque veo la confianza y el espíritu de equipo»

Aunque el punto no era lo que quería, Veljko Paunovic se mostró satisfecho por la imagen que dio el equipo y dejó claro que todavía ... cree en las opciones de ascenso directo.

El técnico serbio empezó por destacar que «este equipo ha demostrado que siempre tiene una propuesta y que sabe responder a lo que pasa en el campo» y, aunque reconoció que el empate «condiciona nuestro objetivo del ascenso directo», cree que «todavía es posible porque veo la confianza y el espíritu de equipo de este grupo». «Toca ganar lo que queda y veremos qué pasa. Hay que hacer nuestro trabajo», insistió.

Lo anterior no quita que el técnico asuma que «hay menos opciones porque hay menos tiempo y puntos en juego, pero haciendo nuestro trabajo, con la unidad mostrada y nuestra afición, creo que las cosas nos van a favorecer». En la misma línea añadió que «creo en este grupo porque en este campo, con un ambiente de Primera con ambas aficiones, respondió». «Si confías y lo das todo, sabemos que el premio se puede dar», hizo hincapié.

Paunovic sigue manteniendo su optimismo y señaló que «es importante tener el objetivo entre ceja y ceja». «Hoy nos vamos decepcionados porque el rival es fuerte y tuvieron sus oportunidades, pero nosotros también. Hicimos méritos para tener esperanzas de ganar durante el partido», comentó.

En lo que tienen que centrarse ahora es en «la clausura de la temporada». «Nos toca hacer nuestro trabajo, confiar en lo que hacemos. Los rivales también tienen que ganar y sus rivales lo mismo. Todos estamos en la batalla y no vamos a dejar pasar nada», sentenció el entrenador.

«Evitamos el caos»

Sobre el desarrollo del encuentro afirmó que «el primer tiempo desarrollamos bien el plan, cómo defender y atacar, controlando por momentos». «Ellos son muy buenos en el caos y lo evitamos», dijo. No obstante, no ocultó que «nos faltó crear alguna oportunidad más porque estuvimos cerca del segundo gol, ya que sabíamos que no íbamos a estar así en todo el partido».

Entre las cosas positivas que valoró del partido dijo que «me gustó el gol a balón parado, estamos mejorando». Lo que no le gustó fue que «en la segunda parte dejamos pasar el tiempo demasiado pronto». «Nos condicionaron las dos tarjetas amarillas y eso condicionó los cambios», puntualizó. En cualquier caso valoró que «hasta el final intentamos el gol. Alemao no aguantó, por ahí queríamos atacar algo más y se nos acabó el recurso con su cambio».

Sobre el gol, el técnico destacó que «el centro de Cazorla fue de diez y a partir de ahí cada uno tiene su función». Lo que lamentó es que en el segundo tiempo no tuvieran más ocasiones de este tipo porque «es importante que cumplamos a balón parado los roles de cada uno y así sacar el máximo jugo a la calidad de nuestros jugadores»

Por último, dijo sobre la ausencia de Nacho Vidal en el próximo partido por sanción que «el siguiente hombre, arriba. La gente que está esperando su turno tiene que entrar, esto es un trabajo de equipo».